Christian Eriksen jest związany z Manchesterem United tylko do końca sezonu. Klub z Old Trafford zdecydował, że nie przedstawi mu propozycji nowej umowy - informuje "The Mirror".

fot. Associated Press / Alamy Na zdjęciu: Christian Eriksen

Eriksen pożegna się z Old Trafford

Christian Eriksen trafił do Manchesteru United w lipcu 2022 roku. W swoim debiutanckim sezonie na Old Trafford był ważną postacią wyjściowej jedenastki, lecz później Erik ten Hag stopniowo odstawiał go od składu. Miniona kampania była dla niego znacznie mniej udana – pełnił rolę rezerwowego, spędzając na boisku w sumie niespełna 1500 minut. Podczas letniego okienka sporo mówiło się na temat jego ewentualnego odejścia. Manchester United był otwarty na możliwość rozstania, lecz zabrakło klubów, które zechciały zapłacić za niego jakiekolwiek pieniądze. Eriksen pozostał tym samym na Old Trafford, korzystając z problemów kadrowych i słabej dyspozycji swoich kolegów z drugiej linii.

Choć Eriksen gra teraz częściej, po sezonie powinien zakończyć swoją przygodę w Manchesterze United. “The Mirror” informuje, że na doświadczonego Duńczyka nie liczy Ruben Amorim, który w dłuższej perspektywie zamierza przeprowadzić rewolucję kadrową i pozyskać piłkarzy, którzy będą lepiej pasować do jego systemu. Eriksen do takowych nie należy, więc jego wygasająca umowa nie zostanie przedłużona.

W przyszłym roku Eriksen zmieni otoczenie. Media spekulują o potencjalnej przeprowadzce do Celticu. 32-latek z pewnością będzie miał też możliwość kontynuowania kariery w Premier League. Jego dorobek w Manchesterze United to w tej chwili 86 meczów, 7 bramek oraz 16 asyst.