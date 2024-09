Manchester United i Erik ten Hag fatalnie rozpoczęli sezon, przez co pojawiają się głosy krytyki Holendra. Szkoleniowiec "Czerwonych Diabłów" jednak ma pełne wsparcie od Nicky'ego Butta. Były piłkarz, cytowany przez "Daily Mail", uważa, że klub powinien trzymać się 54-latka.

Xinhua / Alamy Na zdjęciu: Erik ten Hag

Nicky Butt wierzy w projekt Erika ten Haga w Manchesterze United

Obecny sezon ligowy nie rozpoczął się dobrze dla Manchesteru United. „Czerwone Diabły” co prawda wygrały na inauguracje rozgrywek, pokonując Fulham (1:0), ale kolejne dwa mecze skończyły się bolesnymi porażkami. Najpierw trafiła się wpadka z Brighton & Hove Albion (1:2), a później z Liverpoolem (0:3). Słabe wyniki i jeszcze gorsza boiskowa postawy drużyny sprawiła, że zaczęto znów dyskutować nad przyszłością Erika ten Haga.

Ostatnio temat holenderskiego szkoleniowca i Manchesteru United poruszył Nicky Butt. Legenda „Czerwonych Diabłów” mocno wspiera 54-latka. Anglik, cytowany przez „Daily Mail”, uważa, że zespół z Old Trafford powinien trzymać się Erika ten Haga.

– Myślę, że przerwa na kadrę przyszła w dobrym momencie dla menadżera i zespołu. Ten Hag może skoncentrować się na pewnych rzeczach na boisku treningowym. Miejmy nadzieję, że piłkarze wrócą zdrowi i nie pojawią się nowe kontuzje. Wtedy będą mogli zacząć na nowo. Erik ten Hag ma teraz w terminarzu kilka spotkań do wygrania. Kiedy jesteś w Manchesterze United, to zawsze będzie presja. Erik ten Hag to wie – powiedział Nicky Butt.

– Nikt nie mówi, że wygrają ligę w tym sezonie. Jeśli ktoś tak twierdzi, to jest niezłym żartownisiem. Muszą być cierpliwi i trzymać się menadżera. Jeśli nie chcieliby tego robić, to równie dobrze mogliby pozbyć się go latem – zaznaczył.

Sprawdź także: Manchester United wytypował następcę Shawa. Zaskakujący wybór