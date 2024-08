fot. Cal Sport Media / Alamy Na zdjęciu: Casemiro

Casemiro zostaje w Manchesterze United

Manchester United przez długi czas starał się pożegnać Casemiro, czyli swojego najlepiej opłacanego zawodnika w kadrze. W poprzednim sezonie był cieniem samego siebie, więc pion sportowy uznał, że stał się dla klubu zbyt drogi, biorąc pod uwagę, jak niewiele daje na boisku. Sam Brazylijczyk nie spieszył się do opuszczenia Old Trafford ze świadomością, że mało kto będzie w stanie zagwarantować mu tak wysoką pensję. Dość poważnie przewijał się temat przeprowadzki do Arabii Saudyjskiej, gdzie zabiegał o niego tamtejszy Al-Ittihad. Po zmianie władz klubu temat transferu upadł, a żadna inna ekipa nie przejawiała zainteresowania sprowadzeniem go do siebie.

Casemiro rozpoczął przygotowania do sezonu wraz z drużyną, grając w meczach towarzyskich, a później również przeciwko Manchesterowi City oraz Fulham. Zaprezentował się w tych spotkaniach z bardzo dobrej strony, będąc jednym z najlepszych w szeregach Manchesteru United. Erik ten Hag nie zamierza zaprzestać na niego stawiać, dlatego klub zmienił zdanie i zdecydował, że nie będzie tego lata dążył do jego sprzedaży. Brazylijski pomocnik zostanie na Old Trafford przynajmniej do końca sezonu 2024/2025.

Manchester United nie rezygnuje przy tym z transferu Manuela Ugarte, który jest już bardzo blisko przeprowadzki. Paris Saint-Germain ma wyrazić zgodę na wypożyczenie z obowiązkiem wykupu. Urugwajczyk będzie rywalizował z Casemiro o miejsce w składzie lub utworzy z nim duet środkowych pomocników.