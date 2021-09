Manchester United

Cristiano Ronaldo notuje świetny powrót do Manchesteru United i dobrą formę będzie chciał potwierdzić w sobotnim meczu z Aston Villą. Portugalczyk stanie również przed szansą wyrównania rekordu sprzed 97 lat.

Cristiano Ronaldo po 12 latach wrócił latem do Manchesteru United, przenosząc się na Old Trafford na zasadzie definitywnego transferu z Juventusu

W pierwszych trzech występach po powrocie na Old Trafford Portugalczyk zdobył cztery gole

Ronaldo do bramki rywali trafiał do tej pory w każdym z dotychczasowych spotkań po powrocie i w sobotę stanie przed szansą wyrównania 97-letniego rekordu

Skuteczny powrót Ronaldo do Manchesteru United

Cristiano Ronaldo latem niespodziewanie wrócił na Old Trafford. Czerwone Diabły zdecydowały się na ściągnięcie Portugalczyka z Juventusu, sprowadzając go tym samym do zespołu po 12-letniej przerwie. 36-latek już w pierwszych meczach pokazał, że był to dobry ruch ze strony klubu.

Ronaldo po powrocie do Manchesteru zdążył do tej pory rozegrać trzy spotkania i ma na swoim koncie cztery gole. Portugalczyk trafiał do bramki rywali w każdym z dotychczasowych występów i swój dorobek będzie chciał poprawić w sobotnie popołudnie, kiedy Czerwone Diabły zmierzą się na Old Trafford z Aston Villą.

Dla Portugalczyka będzie to również okazja do wyrównania rekordu ustanowionego w 1924 roku przez Jamesa Hansona, który zdobywał bramkę w każdym z pierwszych czterech występów dla klubu. Ostatnim piłkarzem, który miał taką szansę był Romelu Lukaku w 2017 roku. Belgowi to się jednak nie udało, choć miał ku temu świetną szansę egzekwując rzut karny.

Ronaldo w barwach Manchesteru United rozegrał do tej pory 295 spotkań, zdobywając 122 bramki.

