Manchester United pracuje nad zatrzymaniem perełki. Nowe wieści

Manchester United jest w ostatnim czasie w dobrych nastrojach po wygranych derbach. Udało się to dzięki Amadowi Diallo. Ciekawe wieści na temat zawodnika przekazał ESPN.

fot. Sportimage Ltd / Alamy Na zdjęciu: Piłkarze Manchesteru United

Amad Diallo blisko nowego kontraktu z Man Utd

Manchester United od momentu, gdy stery nad zespołem przejął Ruben Amorim, zaczął nową erę w historii klubu. Portugalczyk zastąpił Erika ten Haga w roli menedżera Czerwonych Diabłów. Portugalski trener już wprowadził kilka swoich nieszablonowych decyzji, negując przydatność niektórych graczy. Można przekonał się do jednego z młodszych graczy.

ESPN podaje natomiast, że klub z Old Trafford osiągnął już porozumienie w sprawie nowego kontraktu dla Amada Diallo. 22-latek ma umowę ważną z Manchesterem United do końca czerwca 2025 roku. Tymczasem najnowsze wieści wskazują, że ważna wiadomość dotycząca przyszłości reprezentanta Wybrzeża Kości Słoniowej ma zostać ogłoszona jeszcze w tym roku.

Klub ma możliwość parafowania umowy z zawodnikiem na kolejne 12 miesięcy. Niemniej od kilku tygodni działacze Man Utd z Iworyjczykiem i jego pełnomocnikami prowadzili rozmowy w sprawie długoterminowego kontraktu.

Amad Diallo w tej kampanii wystąpił łącznie w 14 meczach Premier League. Zdobył w nich dwie bramki i zaliczył sześć asyst. Ogólnie od momentu, gdy piłkarz trafił do ekipy z Old Trafford, to rozegrał w niej 44 mecze. Strzelił w nich siedem goli i osiem asyst. Okazję na poprawę swojego bilansu czterokrotny reprezentant Wybrzeża Kości Słoniowej może zaliczyć w czwartek 19 grudnia, gdy Man Utd zmierzy się w roli gościa z Tottenhamem Hotspur.

