fot. PressFocus Na zdjęciu: Manchester United

Manchester United pokonał przed własną publicznością Liverpool 2-1 w poniedziałkowym hicie 3. kolejki Premier League. Bramki dla zwycięzców strzelali Jadon Sancho oraz Marcus Rashford. To pierwsza wygrana “Czerwonych Diabłów” w sezonie 2022/2023.

Manchester United pokonał na Old Trafford Liverpool 2-1

“The Reds” pokazują, że wyniki z pierwszych spotkań nie były przypadkowe. Ekipa Jurgena Kloppa znajduje się w kryzysie

Bramki dla “Czerwonych Diabłów” strzelali Jadon Sancho oraz Marcus Rashford, a dla Liverpoolu Mohamed Salah

Manchester United odmieniony

Manchester United zanotował fatalny początek sezonu. W dwóch pierwszych spotkaniach nie zdobył on choćby punktu, a porażka 0-4 z Brentford urosła do miana olbrzymiej kompromitacji. Wyniki zespoły zaogniły konflikt z kibicami, którzy domagają się zmian właścicielskich. To rodzina Glazerów jest uważana przez nich za odpowiedzialnych niesatysfakcjonujących wyników.

W poniedziałek “Czerwone Diabły” podejmowały na własnym terenie Liverpool w hicie 3. kolejki Premier League. Obie ekipy spisywały się dotychczas poniżej oczekiwań, choć niekwestionowanym faworytem byli goście. Niespodziewanie to właśnie zespół z Old Trafford zdecydowanie lepiej wszedł w spotkanie i miał więcej okazji do zdobycia pierwszej bramki. Świetną sytuację do objęcia prowadzenia zmarnował Anthony Elanga, który mając przed sobą tylko Alissona trafił piłką w słupek. Udało się to natomiast osiągnąć już w 16. minucie. Świetnie w polu karnym zachował się Jadon Sancho, który oszukał obrońcę Liverpoolu i pokonał bezsilnego bramkarza.

“The Reds” byli tego dnia niechlujni, niedokładni i powolni, a w dodatku niespecjalnie mieli plan na przebicie się przez defensywę Manchesteru United. Obraz gry do przerwy się nie zmieniał, zatem to gospodarze do szatni schodzili z korzystnym wynikiem.

Po zmianie stron do konkretów ponownie doszedł Manchester United. Błąd w środku pola wykorzystał Anthony Martial, który świetnym podaniem obsłużył Marcusa Rashforda. Ten w sytuacji sam na sam okazał się być skuteczny, zatem gospodarze mogli świętować drugą bramkę.

Wówczas do głosu zaczął dochodzić Liverpool. “Czerwone Diabły” cofnęły się i liczyły na kontrataki, a goście starali się zagrozić im atakiem pozycyjnym. Bramka kontaktowa padła w 81. minucie. Zamieszanie w polu karnym wykorzystał Mohamed Salah, który do pustej bramki dobił piłkę po obronionym strzale Fabio Carvalho.

Sama końcówka była dość chaotyczna. Liverpool wielokrotnie tracił piłkę na połowie Manchesteru United, a ten kontrował, choć robił to nieskutecznie. Do ostatniego gwizdka arbitra wynik się już nie zmienił, zatem ręce w geście triumfu mogli wznieść piłkarze z Old Trafford. “Czerwone Diabły” odniosły pierwsze ligowe zwycięstwo w sezonie, natomiast Liverpool coraz bardziej pogrąża się w kryzysie.