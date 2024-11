Associated Press / Alamy Na zdjęciu: Pep Guardiola

Kolejne kontuzje tworzą spory problem dla Manchesteru City

Manchester City w tym sezonie – tradycyjnie, jak w wielu poprzednich – radzi sobie bardzo dobrze. Zespół prowadzony przez Pepa Guardiolę obecnie zasiada na fotelu lidera Premier League, a do tego jest na 3. miejscu w tabeli Ligi Mistrzów. Można więc powiedzieć, że Obywatele pewnie zmierzają po kolejne trofea w tym sezonie, choć pamiętać trzeba, że do końca rozgrywek jeszcze mnóstwo czasu.

Być może decydujące będą takie elementy, jak stan zdrowia poszczególnych piłkarzy. Podczas hitowego starcia Pucharu Ligi Angielskiej kontuzji nabawił się Savio Moreira de Oliveira, czyli popularny Savinho. Brazylijczyk boisko w meczu z Tottenhamem opuścił na noszach i wiele wskazuje na to, że kontuzja kostki, której się nabawił wyeliminuje go z gry na kilka tygodni.

Dla Pepa Guardioli i kibiców Manchesteru City to kolejne zmartwienie. Do tej pory z gry wyeliminowanych jest kilku bardzo ważnych zawodników. Hiszpański szkoleniowiec na ostatniej konferencji prasowej przyznał, że Kevin De Bruyne, Jack Grealish oraz Kyle Walker wrócą na boisko dopiero po listopadowej przerwie reprezentacyjnej. Będzie to więc po 20 listopada. Uraz Savinho komplikuje więc jeszcze mocniej sytuację Obywateli.

