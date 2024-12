Guardiola zaniepokoił kibiców. Chodzi o cel Man City

fot. Mark Pain / Alamy Na zdjęciu: Josep Guardiola

Josep Guardiola przed meczem Man City – Everton

Manchester City zacznie czwartkowe granie w ramach 18. kolejki Premier League. Na drodze ekipy z Premier League stanie Everton. Tymczasem przed tym starciem Josep Guardiola wypowiedział się na temat walki o awans do elitarnych rozgrywek. Hiszpan dał do zrozumienia, że jest duże zagrożenie, że finalnie Obywatele mogą nie awansować do kolejnej edycji Ligi Mistrzów.

– Kiedy mówiłem o tym wcześniej, ludzie się śmiali. Powiedzieli: “Dostanie się do Ligi Mistrzów nie jest takim wielkim osiągnięciem”. Niemniej wiem, że to prawda, bo widziałem to w innych klubach w tym kraju. Dominowali przez wiele lat, a potem przez długi czas nie udało im się zakwalifikować do Ligi Mistrzów – rzekł Guardiola cytowany przez BBC Sport.

– Jedyną drużyną [EPL], która w ostatnich latach regularnie brała udział w Lidze Mistrzów, jest Manchester City. Teraz zdecydowanie jesteśmy zagrożeni. Jest wielu pretendentów. To bardzo ważne dla każdego klubu i jeśli nie będziemy wygrywać meczów, to po prostu zabraknie nas w tych rozgrywkach – kontynuował Hiszpan.

– Jeśli nie zakwalifikujemy się do Ligi Mistrzów, będzie to oznaczać, że nie zasłużyliśmy na to, ponieważ nie byliśmy gotowi, mieliśmy wiele problemów i nie mogliśmy ich rozwiązać – powiedział menedżer Man City.

Ekipa z Etihad Stadium aktualnie legitymuje się bilansem 27 oczek. Do czwartego Nottingham Forrest traci cztery punkty.

