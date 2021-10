Ole Gunnar Solskjaer po ostatniej wpadce Manchesteru United z Leicester City podpadł kibicom Czerwonych Diabłów. Norweg latem otrzymał to, co chciał, czyli solidne wzmocnienia. Tymczasem wyniki nie zachwycają nie tylko fanów ekipy z Old Trafford, ale również sterników klubu. W związku z tym coraz częściej w mediach pojawiają się spekulacje o zwolnieniu 48-latka.

Manchester United latem pozyskał Jadona Sancho, Raphaela Varane’a i Cristiano Ronaldo

Wyniki Czerwonych Diabłów mimo poważnych wzmocnień nie spełniają oczekiwań kibiców

Nie brakuje spekulacji związanych ze zwolnieniem Ole Gunnara Solskjaera

Ronaldo polecił Zidane’a

Ole Gunnar Solskjaer prowadzi Man Utd od marca 2019 roku. Jak na razie jednak norweski trener nie ma żadnych sukcesów z klubem z Old Trafford. Niemniej w poprzedniej kampanii Czerwone Diabły zostały wicemistrzem Premier League.

Najnowsze doniesienia na temat Solskjaera pojawiły się w programie El Chiringuito. Podobno Cristiano Ronaldo zasugerował sternikom Man Utd, aby zatrudniono Zinedine’a Zidane’a. Francuz aktualnie pozostaje bez pracy po rozstaniu z Realem Madryt.

❗️¡Exclusinda! #Inda: "El UNITED ha llamado a ZIDANE por recomendación de Cristiano Ronaldo". #ChiringuitoInda pic.twitter.com/ppWzjjL8mM — El Chiringuito TV (@elchiringuitotv) October 18, 2021

Portugalczyk, będąc zawodnikiem Królewskich, dowodzonych przez Zidane’a wygrał trzykrotnie Ligę Mistrzów. Były opiekun Realu nie tylko może być na celowniku Manchesteru United, ale również Newcastle United.

Wicemistrzowie Anglii w środę rozegrają kolejne spotkanie w Lidze Mistrzów. Tym razem przeciwnikiem Czerwonych Diabłów będzie Atalanta. Tymczasem w najbliższy weekend Man Utd w roli gospodarza zmierzy się z Liverpoolem.

