Man Utd snuje plany nowego stadionu. Kolosalny obiekt na terenie Old Trafford

Manchester United marzy o tym, aby wybudować nowy stadion na terenach Old Trafford. Jak informuje The Mirror, obiekt miałby pomieścić aż 100 tys. osób.

Źródło: The Mirror

Źródło: The Mirror

vincent abbey / Alamy Na zdjęciu: Old Trafford

Nowy stadion Man Utd? Powstają odważne plany

Manchester United snuje plany budowy nowego stadionu na terenie Old Trafford. Nowy obiekt ma pomieścić aż 100 tysięcy widzów. Koszt takiej inwestycji szacuje się na 2 miliardy funtów, a jej zakończenie miałoby mieć miejsce w 2030 roku. Nowy obiekt ma być jednym z największych stadionów w Europie, a projekt ma na celu nie tylko zwiększenie pojemności, ale również poprawę komfortu kibiców.

Jak przekonuje The Mirror, nowy właściciel klubu, czyli Sir Jim Ratcliffe, zamierza stworzyć stadion będący mianem “Wembley Północy”. Ma on być nowoczesnym centrum piłkarskim i rozrywkowym.

Władze klubu rozważają także inną opcję, którą jest modernizacja istniejącego stadionu, co wiązałoby się z tymczasowym ograniczeniem liczby miejsc siedzących, aby umożliwić przeprowadzenie niezbędnych prac. W ten sposób przekształcano w ostatnich latach Santiago Bernabeu.

Finansowanie projektu ma pochodzić zarówno ze źródeł prywatnych, jak i publicznych. W planach jest również rozwój infrastruktury transportowej w okolicach stadionu, co ma ułatwić dojazd kibicom oraz zwiększyć komfort poruszania się wokół obiektu. Projekt nowego stadionu jest częścią długoterminowej strategii klubu, mającej na celu utrzymanie Manchester United na szczycie europejskiego futbolu.

Zaznaczmy, że powstanie stadionu nie oznacza wyburzenia Old Trafford w najbliższych latach. Prawdopodobnie mogłoby to nastąpić, dopiero gdy nowy obiekt zostanie oddany do całkowitego użytku.

Czytaj dalej: Nico Williams zdecydował, gdzie zagra. Dziennikarz ujawnia zwrot akcji