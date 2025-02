Gary Neville przeanalizował Man Utd. Anglik postawił śmiałą tezę

fot. PA Images / Alamy Na zdjęciu: Gary Neville

Gary Neville o Manchesterze United

Manchester United w niedzielę w ramach 25. kolejki Premier League doznał dwunastej porażki w tej kampanii. Nie może zatem dziwić lament wokół ekipy z Old Trafford, która na dzisiaj ma tylko 12 oczek przewagi nad strefą spadkową. Ostatnio na temat angielskiej ekipy na odważną wypowiedź pozwolił sobie były reprezentant Anglii.

– Ilu piłkarzy Man Utd znalazłoby się w składzie The Spurs, gdyby wszyscy byli w formie? Myślę, że tylko Bruno Fernandes. Może Amad Diallo, ale pewnie wolałbym Dejena Kulusevskiego – rzekł Gary Neville cytowany przez Daily Mail.

– Każdy piłkarz Tottenhamu, z wyjątkiem jednego, jest lepszy od każdego gracza Manchesteru United. To nie są emocje. Już to przeżyliśmy i jest to bardzo smutne – zaznaczył Anglik.

– Do tego właśnie doszedł Manchester United. Oto co się dzieje z graczami, kiedy tu docierają. A po odejściu do innych klubów rozkwitają – mówił Neville.

Man Utd w ostatnich czterech starciach zaliczył trzy porażki, notując też jedno zwycięstwo. Kolejne spotkanie ekipa Rubena Amorima rozegra już w sobotę również w lidze angielskiej. Na drodze Czerwonych Diabłów stanie Everton. Z kolei ostatnim przeciwnikiem w lutym Bruno Fernandesa i spółki będzie Ipswich Town. To starcie zaplanowane jest na środę 26 lutego na godzinę 20:30.