Man United zwolni Ten Haga? Słynny trener może trafić na Old Trafford

Zinedine Zidane woli Manchester United od Bayernu Monachium?

Zinedine Zidane to gorące nazwisko na rynku trenerskim. Wszystko wskazuje na to, że Zizou po trzech latach spędzonych na “bezrobociu” wreszcie wróci do pracy w zawodzie. Ostatnim miejscem zatrudnienia słynnego Francuza był Real Madryt, z którym 51-latek trzy razy z rzędu sięgnął po Ligę Mistrzów, co było historycznym osiągnięciem. Doświadczony szkoleniowiec obecnie jest łączony z trzema klubami – Manchesterem United, Bayernem Monachium oraz Juventusem.

Jak poinformowała w piątek wieczorem francuska gazeta “L’Equipe”, Zinedine Zidane uważnie monitoruje sytuację Erika ten Haga na Old Trafford, który po zakończeniu sezonu może zostać zwolniony. Co więcej, legenda Królewskich podobno byłaby bardziej skłonna przejąć Manchester United, aniżeli Bayern Monachium. Były reprezentant Francji latem prawdopodobnie będzie miał w czym wybierać, ponieważ zmiana na ławce trenerskiej szykuje się wielu europejskich drużynach.

Zizou jako szkoleniowiec Realu Madryt wygrał aż 174 z 263 spotkań. Oprócz tego zespół Los Blancos pod jego wodzą zaliczył 53 remisy i poniósł 36 porażek. Przypomnijmy, że Zinedine Zidane prowadził klub ze stolicy Hiszpanii dwukrotnie – w latach 2016-2018 oraz 2019-2021.