dpa picture alliance / Alamy Na zdjęciu: Zinedine Zidane

Zinedine Zidane nie obejmie Bayernu? Doniesienia zdementowane

Zinedine Zidane nie pracuje jako szkoleniowiec od czerwca 2021 roku, kiedy to ustąpił ze stanowiska trenera Realu Madryt. Słynny Francuz jako opiekun Królewskich dokonał niemożliwego – trzy razy z rzędu wygrał Ligę Mistrzów, co wcześniej nie udało się nikomu innemu. 51-latek od kilku miesięcy ma myśleć o powrocie do zawodu, a kataloński dziennik “Mundo Deportivo” w piątek po południu poinformował, że Zizou jest o krok od Bayernu Monachium.

Wszystko jednak wskazuje na to, że doniesienia z Półwyspu Iberyjskiego mają niewiele wspólnego z prawdą. Inne zdanie w tej sprawie ma bowiem niemiecki dziennikarz – Florian Plettenberg – który jest bardzo dobrze zorientowany w tematach związanych z bawarskim klubem. Według reportera stacji “Sky Sports” Bayern Monachium obecnie nawet nie umieścił Zinedine’a Zidane’a na swojej krótkiej liście kandydatów do zastąpienia Thomasa Tuchela.

Pierwszym wyborem Bawarczyków był Julian Nagelsmann, który ostatecznie przedłużył kontrakt z niemiecką federacją i tym samym pozostanie selekcjonerem naszych zachodnich sąsiadów. To oznacza, że 36-letni menedżer nie wróci na Allianz Arenę, a władze 33-krotnego mistrza Niemiec muszą szukać dalej. Z przejęciem drużyny Die Roten w przeszłości byli łączeni również m.in. Roberto De Zerbi, Ralf Rangnick czy Sebastian Hoeness.