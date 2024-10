Action Plus Sports Images / Alamy Na zdjęciu: Erik ten Hag

Edin Terzić wśród trzech kandydatów na trenera Manchesteru United

Manchester United podczas ostatniego zebrania zarządu zdecydował się dać jeszcze jedną szansę na wyjście z kryzysu obecnemu trenerowi. Jak wszyscy dobrze wiedzą posada Erika ten Haga od kilku miesięcy wisi na włosku, lecz jak dotąd Holender cieszy się zaufaniem prezesa oraz właściciela Czerwonych Diabłów. Taki stan rzeczy może jednak nie potrwać długo, bowiem klub z Old Trafford rozgląda się na rynku za potencjalnym następcą 54-latka.

Wiele wskazuje na to, że kluczowe w kontekście przyszłości Erika ten Haga może być najbliższe spotkanie z Brentford. Przy ewentualnej porażce cierpliwość zarządu może się skończyć. Co więcej, Manchester United coraz częściej spotyka się z innymi trenerami.

Niedawno dziennikarz Christian Falk ujawnił, że doszło do kontaktu na linii Manchester United – Edin Terzić. Niemiecki szkoleniowiec jest jedynym z trzech potencjalnych kandydatów do zastąpienia obecnego trenera. Zatrudnieniu 41-latka na Old Trafford z pewności sprzyja fakt, że obecnie pozostaje on wolny na rynku trenerski. Po zakończeniu poprzedniego sezonu Terzić niespodziewanie zdecydował się opuścić Borussię Dortmund.

Podczas jego drugiej kadencji w roli trenera Borussii jego największym sukcesem był sensacyjny awans do finału Ligi Mistrzów w sezonie 2023/2024. W meczu z Realem Madryt zespół pod wodzą Terzicia musiał jednak uznać wyższość rywala, przegrywając (0:2).

Terzić ma na swoim koncie dwa trofea, które wywalczył z Borussią za swojej pierwszej kadencji w klubie. Pod jego wodzą klub sięgnął po Puchar oraz Superpuchar Niemiec. Łącznie prowadził BvB w 128 meczach a jego bilans to 75 zwycięstw, 24 remisy i 29 porażek.