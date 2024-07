Manchester United przygotowania do nowego sezonu rozpocznie 8 lipca. Jak przekazał portal hitc.com do tego czasu klub planuje sprzedać Masona Greenwooda oraz Jadona Sancho.

Mark Pain / Alamy Na zdjęciu: Erik ten Hag

Greenwood i Sancho mają odejść z Man United przed 8 lipca

Manchester United w przyszłym tygodniu rozpocznie przygotowania do startu nowego sezonu. Czerwone Diabły po bardzo kiepskim poprzednim roku chcą naprawić swoje błędy i ponownie wrócić do czołówki Premier League. Zanim jednak zespół zbierze się po przerwie wakacyjnej, w gabinetach klubu trwają pracę nad sprzedażą dwóch zawodników.

Z informacji podanych przez portal hitc.com wynika, że Erik ten Hag nie uwzględnił w swoich planach Jadona Sancho oraz Masona Greenwooda. Zarówno jeden, jak i drugi poprzedni sezon spędzi na wypożyczeniu. Tym razem Manchester United chce definitywnie rozstać się z piłkarzami. Holenderski szkoleniowiec uważa, że najlepiej będzie to zrobić przed startem okresu przygotowawczego.

Sancho zimą bieżącego roku został wypożyczony do Borussii Dortmund, gdzie odegrał ważną rolę w dotarciu do finału Ligi Mistrzów. Mimo udanej przygody na niemieckich boiskach opcja pozostania w BvB dla angielskiego skrzydłowego wydaje się znikoma. Niemiecki klub nie chce sprowadzać piłkarza na zasadzie transferu gotówkowego, lecz zainteresowany jest jego wypożyczeniem. To z kolei zdaniem Czerwonych Diabłów nie wchodzi w grę.

Natomiast sytuacja Masona Greenwooda jest jasna. 22-latek w związku z problemami personalnymi nie może liczyć na miejsce w składzie Man United. Ostatni sezon spędził w Getafe, co pozwoliło mu nie tylko wrócić na odpowiednie tory, ale również przykuć zainteresowanie ze strony innych klubów. Najczęściej reprezentant Anglii łączony jest z transferów m.in. do Juventusu, Atletico Madryt czy Napoli.