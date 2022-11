Pressfocus Na zdjęciu: Cristiano Ronaldo

Cristiano Ronaldo ma opuścić Manchester United jeszcze w tym tygodniu. Taki plan za cel do realizacji postawił sobie klub z siedzibą na Old Trafford.

Cristiano Ronaldo przebywa a Katarze ze swoją reprezentacją

Portugalczyk musi jednak obserwować to, co robi Manchester United

Angielski klub chce jak najszybciej rozwiązać kontrakt 37-latka

Manchester United ma dość Ronaldo

W ostatnich dniach ukazał się cały wywiad, którego The Sun udzielił Cristiano Ronaldo. Portugalczyk nie gryzł się w język i obwinił Manchester United o wiele rzeczy. 37-latek przyznał między innymi, że nie ma szacunku do Erika ten Haga. Jasne stało się zatem, że Ronaldo długo nie pozostanie już Czerwonym Diabłem. Rozstanie może jednak nastąpić szybciej, niż się wydaje.

Najbardziej realną opcją wydawało się po prostu to, że Ronaldo opuści Old Trafford w zimowym oknie transferowym i dołączy do innego zespołu. Manchester United w swoim oświadczeniu dotyczącym wywiadu Portugalczyka, był spokojny. Konsekwencje zostaną jednak wyciągnięte szybko. Czerwone Diabły dążą do tego, aby kontrakt Ronaldo został rozwiązany z jego winy.

Jak informuje Fabrizio Romano, intencją Manchesteru United jest doprowadzenie to tego, aby Ronaldo przestał być ich zawodnikiem jeszcze w tym tygodniu. Niewykluczone, że klub będzie się starał o odszkodowanie od Portugalczyka, który aktualnie przygotowuje się do pierwszego meczu fazy grupowej na mistrzostwach świata. 37-latek nie może skupić się zatem w pełni na swojej reprezentacji, gdyż do rozwiązania jest sytuacja z Manchesterem United.

