PressFocus Na zdjęciu: Romelu Lukaku

Rozmowa Romelu Lukaku z Thomasem Tuchelem odniosła pozytywne skutki. Belg wrócił do składu Chelsea, a we wtorek wieczorem opublikowano wideo, w którym napastnik przeprasza fanów The Blues.

Sytuacja związana z kontrowersyjnym wywiadem Romelu Lukaku zmierza do końca

Belg wrócił do treningów z Chelsea, a we wtorek opublikowano wideo, w którym napastnik przeprasza fanów The Blues

28-latek zapowiada walkę o odzyskanie zaufania kibiców

“Przepraszam fanów, trenera, kolegów i zarząd Chelsea”

Wygląda na to, że sytuacja, którą Romelu Lukaku wywołał swoim wywiadem dla Sky Sports dobiega końca. Po tym, jak Belga odsunięto od składu, gracz przebył indywidualną rozmowę z Thomasem Tuchelem. Ta musiała przynieść oczekiwane skutki. 28-latek powrócił do treningów i ma wziąć udział w nadchodzącym meczu pucharowym przeciwko Tottenhamowi. Ponadto we wtorek wieczorem Chelsea opublikowała wideo, na którym zawodnik przeprasza za swoje słowa.

– Przepraszam za wywołane nerwy. Wiecie, co łączy mnie z tym klubem, odkąd byłem nastolatkiem. Dlatego też zupełnie rozumiem waszą złość. Rzecz jasna, teraz do mnie należy walka o odzyskanie waszego zaufania. Dam z siebie wszystko, by pokazać zaangażowanie każdego dnia na placu treningowym i podczas gier. Będę się upewniał, byśmy wygrywali mecze. Co do menedżera, jego, rzecz jasna, też przepraszam. Podobnie jak kolegów z drużyny i zarząd. Myślę, że to nie był odpowiedni moment [na udzielenie tamtego wywiadu dla Sky Sports – przyp. PP].

Chcę, by to zostało już za mną. Zrobię wszystko, byśmy zaczęli wygrywać spotkania – powiedział Lukaku w kierunku fanów.

Wszystko wskazuje na to, że Belg powróci do gry już w czwartek, podczas półfinałowego starcia Pucharu Ligi. Jak dotąd 28-latek strzelił siedem bramek w 18 meczach bieżącego sezonu.

