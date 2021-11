Lukaku krok od powrotu do składu Chelsea. “Nakłada na siebie dużą presję”

PressFocus Na zdjęciu: Romelu Lukaku

Romelu Lukaku nie będzie mógł zagrać w sobotnim spotkaniu Chelsea z Leicester City. Menedżer The Blues Thomas Tuchel zapewnia jednak, że Belg jest bliski powrotu na boisko i niewykluczone, że będzie do jego dyspozycji na kolejny mecz.

Romelu Lukaku nie zagra w sobotnim ligowym meczu z Leicester City

Belg jest jednak bliski powrotu do gry i niewykluczone, że w niedzielę wróci do treningów z zespołem

Trener Thomas Tuchel ma nadzieję, że Lukaku będzie do jego dyspozycji na najbliższe spotkania z Juventusem i Manchesterem United

Tuchel czeka na Lukaku

Lukaku jest wyłączony z gry od miesiąca, po tym jak doznał kontuzji kostki w meczu Ligi Mistrzów z Malmo. Choć belgijskiego napastnika zabraknie jeszcze w składzie na sobotnie ligowe spotkanie z Leicester City, to niewątpliwie jest bliski powrotu na murawę. Podczas piątkowej konferencji prasowej Tuchel poinformował, że Lukaku może wrócić na wtorkowy pojedynek Ligi Mistrzów z Juventusem lub weekendowy pojedynek w Premier League z Manchesterem United.

– Romelu jest bardzo blisko powrotu do treningów z zespołem. Mamy nadzieję, że dołączy do nas w niedzielę. Zobaczymy, jak to się ułoży – powiedział Tuchel, cytowany przez Sky Sports. – Mocno naciska i bardzo się stara, aby wrócić tak szybko, jak to możliwe. Spróbujemy w niedzielę – kontynuował menedżer Chelsea.

– Jeżeli wszystko pójdzie idealnie, jeżeli weźmie udział w niedzielnym treningu, a następnie w poniedziałkowym, być może usiądzie na ławce podczas meczu z Juventusem. To jednak tylko gdybanie i nie chcę wywierać na nim presji. On sam nakłada na siebie dużą presję, ale nie będziemy niczego przyśpieszać – dodał niemiecki szkoleniowiec.

28-letni Lukaku dołączył do Chelsea latem tego roku za 115 milionów euro. Biorąc pod uwagę wszystkie rozgrywki, wystąpił w 11 spotkaniach, zdobywając cztery gole.

