Eksplozja formy Gaviego zwróciła na niego uwagę możnych z całej Europy. Chelsea jest ponoć skłonna zapłacić klauzulę odstępnego za 17-latka, wynoszącą 50 milionów euro. W planach Barcelony jest jednak jak najszybciej przedłużyć umowę z pomocnikiem.

Chelsea robi zakusy na Gaviego

Gavi to jeden z największych wygranych początku sezonu w barwach Barcelony. Pomocnik swoją dojrzałością zaimponował Ronaldowi Koemanowi, który regularnie desygnował go do wyjściowego składu. 17-latek swoimi występami w klubie dał też podstawę Luisowi Enrique, by ten wysłał mu powołanie do seniorskiej reprezentacji Hiszpanii – tym samym Gavi przeskoczył tam od razu z kadry U-18. W barwach La Roja natychmiast stał się postacią podstawową; w kluczowym spotkaniu ze Szwecją wyszedł w wyjściowym składzie i pokazał się ze świetnej sprawy. Rosnąca forma w połączeniu z problemami finansowymi Dumy Katalonii sprawiają, że Gavi stał się łakomym kąskiem dla możnych włodarzy europejskich zespołów.

Pomocnikiem najmocniej zainteresowana jest Chelsea. Obecni triumfatorzy Ligi Mistrzów nie zamierzają czekać z założonymi rękami, aż pomocnik stanie się jedną z gwiazd światowego formatu. Roman Abramowicz najchętniej opłaciłby klauzulę odstępnego, która obecnie wynosi “śmieszne” 50 milionów euro. Śmieszne, bo Barcelona pracuje nad przedłużeniem kończącego się w 2023 roku kontraktu. Joan Laporta chce zawrzeć w niej klauzulę zdecydowanie wyższą – opiewającą na miliard euro. Wcześniej na taki zapis w swoich nowych kontraktach zgodzili się Ansu Fati i Pedri.

W stolicy Katalonii panuje jednak optymizm. Gavi chce pozostać w klubie i wie, że pod wodzą nowego trenera ma szansę się rozwinąć i co najważniejsze – grać regularnie.

W obecnym sezonie 17-latek rozegrał już 14 spotkań dla Barcelony. Zanotował w nich jedną asystę. Od momentu debiutu w seniorskiej reprezentacji w październiku, zdążył już wystąpić w jej barwach czterokrotnie.

