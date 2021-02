Liverpool żegna się z walką o tytuł. Gundogan katem na Anfield!

Liverpool przegrał u siebie 1:4 z Manchesterem City i tym samym żegna się z marzeniami o obronie mistrzostwa Anglii. Katem gospodarzy okazał się być Ilkay Gundogan, który trafił dwukrotnie do siatki. Antybohaterem meczu był Alisson. Bramkarz The Reds zawinił przy dwóch straconych golach.

W zdecydowanie lepszych nastrojach przystępowali do tego meczu The Citizens. W ostatnim czasie wygrywali mecz za meczem, czego efektem było umocnienie się na czele tabeli Premier League. W pięciu poprzednich spotkaniach ligowych Manchester City nie stracił nawet gola. Co innego Liverpool. Aktualni mistrzowie Anglii znowu przegrali, 3 lutego ulegając Brighton and Howe Albion. Wcześniej, w styczniu, przegrywali też z Burnley i w FA Cup z Manchesterem United.

Choć mecz rozgrywano na Anfield, to goście uchodzili za nieznacznych faworytów. Od początku oba zespoły grały asekuracyjnie, a pierwszą groźną sytuację oglądano po 24 minutach gry. Nad poprzeczką głową uderzał wówczas atakujący Liverpoolu, Sadio Mane. To gospodarze byli w tamtym fragmencie meczu groźniejsi, a swoich sił z dystansu próbował Roberto Firmino.

Manchester City długo nie stwarzał zagrożenia pod bramą rywali, ale gdy już zaatakował, to The Reds znaleźli się w opałach. Rozpędzonego Raheema Sterlinga sfaulował w polu karnym Fabinho i goście otrzymali jedenastkę. Na gola nie zdołał zamienić jej jednak Ilkay Gundogan, uderzając nad poprzeczką.

Gundogan rehabilituje się po przerwie

Nie trzeba było jednak długo czekać, by ten sam zawodnik się zrehabilitował. To właśnie Gundogan dał ekipie Pepa Guardioli prowadzenie. Uczynił to w 49. minucie – i to nie ze stałego fragmentu gry. Alisson wybronił co prawda strzał Fodena, ale był już bezradny przy dobitce wspomnianego Gundogana.

Liverpool zgodnie z oczekiwaniami rzucił się do ataku i gdyby nie blok Stonesa, wyrównałby Curtis Jones. Ostatecznie to nie on, a Mohamed Salah wpisał się na listę strzelców. W 62. minucie został on sfaulowany w polu karnym przez Rubena Diasa i sam wymierzył sprawiedliwość trafiając do siatki.

Koszmarne błędy Alissona

W 71. minucie piłka zatrzepotała ponownie w siatce Liverpoolu, ale gol nie mógł zostać uznany. Stones, który skierował piłkę do bramki, w momencie wrzutki Gundogana znajdował się na wyraźnym spalonym.

O meczu tym długo będzie pamiętać bramkarz The Reds, Alisson. To on w dużej mierze przegrał swojej drużynie ten mecz. Przy golu z 73. minucie niepotrzebnie bawił się piłką, a potem wybił ją pod nogi rywali. Po szybkiej kontrze i podaniu Fodena z bliska do siatki trafił drugi już raz tego popołudnia Ilkay Gundogan.

Alisson jeszcze gorzej zachował się w 76. minucie. Po prostu podał on piłkę pod nogi Bernardo Silvy. Piłkarzowi Manchesteru City nie pozostało nic innego jak tylko dograć ją do niepilnowanego Raheema Sterlinga. Tak padła bramka na 3:1, która pogrążyła Liverpool.

Gospodarze znaleźli się na łopatkach i nie byli już mentalnie w stanie się podnieść. Ekipa Guardioli złapała za to wiatr w żagle i nie miała dość. Efektem tego była kolejna udana akcja zakończona golem. Phil Foden wbiegł w pole karne, zmylił Robertsona i następnie huknął tuż pod poprzeczkę.

Liverpool nie będzie już mistrzem Anglii

Manchester City jest w wymarzonym położeniu. Ma 50 punktów i pięć oczek przewagi nad Manchesterem United (przy jednym meczu rozegranym mniej). Strata Liverpoolu do lidera wynosi już 10 punktów. Ekipa Jurgena Kloppa raczej na pewno nie obroni mistrzostwa Anglii.