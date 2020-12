Liverpool walczy o środkowego obrońcę

Od dłuższego czasu sporym zainteresowaniem na rynku transferowym cieszy się Bremer. Środkowy obrońca Torino jest łączony z Liverpoolem oraz Evertonem. Rywale z Merseyside rozpoczęli walkę o 23-latka i już w styczniu Brazylijczyk może zawitać w Premier League.

Jurgen Klopp ma za sobą wiele nieprzespanych nocy. Trener The Reds w tym sezonie stracił na parę miesięcy kilku podstawowych graczy. Najwięcej chaosu przyniosła plaga kontuzji w defensywie, jednak niemiecki trener zdołał załatać dziury nastolatkami i Liverpool skończył ten rok na fotelu lidera.

Patrząc na pech, jaki dopadł ekipę z Anfield zbliżające się okienko transferowe wydaję się być doskonałą okazją, aby wzmocnić kadrę nowymi piłkarzami. Klopp od wielu tygodni przygląda się Bremerowi, który na włoskich boiskach radzi sobie znakomicie. Dotychczas 23-latek rozegrał 10 spotkań i strzelił jednego gola. To z czego słynie obecny obrońca Torino to szybkość, zwinność, a także doskonała walka w powietrzu, co w Premier League jest niezwykle ważnym atutem.

Z drugiej strony mamy Everton, który pod wodzą Carlo Ancelottiego dzielnie walczy o grę w Lidze Mistrzów. The Toffees również pragną roszad w defensywie. Już nie długo na Goodison Park zawita Ben Godfrey. Reprezentant Anglii na początku będzie tylko opcją rezerwową, natomiast na wyspach głośno mówi się o talencie do przekonywania, jaki posiada Ancelotti. Włoch miał już okazję porozmawiać z Bremerem o jego potencjalnych przenosinach do Wielkiej Brytanii. Niebieska część Liverpoolu twardo stąpa po ziemi. Projekt jaki zapoczątkował 61-latek wygląda imponująco. Everton zajmuje czwartą pozycję w tabeli i do swoich odwiecznych rywali traci zaledwie pięć oczek.