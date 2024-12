Liverpool ma powody do zmartwień? Salah podjął decyzję

Mohamed Salah i jego przyszłość to temat, elektryzujący nie tylko fanów Liverpoolu. Wieści na temat gracza przekazał The Mirror, dając do zrozumienia, że piłkarz podjął decyzję.

fot. MI News & Sport / Alamy Na zdjęciu: Mohamed Salah

Mohamed Salah ma przedłuży kontrakt z Liverpoolem

Mohamed Salah to piłkarz, mający tylko do końca trwającego sezonu umowę z Liverpoolem. W związku z tym w mediach nie brakuje doniesień na temat przyszłości 32-latka. The Mirror przekazał informacje, dotyczące przyszłości zawodnika.

Wieści na temat Liverpoolu

Źródło twierdzi, że reprezentant Egiptu podjął już decyzję dotyczącą tego, gdzie będzie grał w kolejnym sezonie. Od dłuższego czasu nie brakowało doniesień, sugerujących, że Salah jest otwarty na podpisanie nowej umowy z The Reds. Stawiał jednak warunek, że to miał być kontrakt na 12 miesięcy. Finalnie piłkarz ma złożyć wkrótce podpis pod umową do końca czerwca 2027 roku. W związku z tym Salah ma cieszyć kibiców Liverpoolu swoją grą jeszcze w kolejnych dwóch kampaniach.

Podpisanie nowego kontraktu przez Egipcjanina to coś więcej dla The Reds niż utrzymanie w swoim składzie jakościowego gracza. To sygnał, że Liverpool w momencie odbudowy drużyny przez menedżera Arne Slota nie chce burzyć tego, co już płynnie działa.

32-letni zawodnik trafił do ekipy z Anfield Road w lipcu 2017 roku z AS Romy, kosztując ponad 40 milionów euro. Wcześniej występował między innymi w Chelsea czy Fiorentinie. W tym sezonie Salah wystąpił jak na razie w 21 spotkaniach, notując w nich 15 trafień i 12 asyst. W trakcie pobytu w angielskim klubie piłkarz wygrał między innymi mistrzostwo Premier League, a także triumfował w Lidze Mistrzów.

