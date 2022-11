fot. PressFocus Na zdjęciu: Curtis Jones

Curtis Jones podpisał w czwartek nową umową z Liverpoolem, wiążąc się tym samym do 30 czerwca 2027 roku. Młodzieżowy reprezentant Anglii jest piłkarzem “The Reds” od dziewiątego roku życia.

Liverpool ogłosił przedłużenie kontraktu z Curtisem Jonesem

Na mocy nowej umowy współpraca będzie obowiązywać do 30 czerwca 2027 roku

W obecnym sezonie Anglik zagrał w siedmiu spotkaniach

Liverpool zabezpiecza swoją przyszłość

Curtis Jones od lat uchodził za jednego z najciekawszych i najbardziej utalentowanych zawodników w akademii Liverpoolu. Debiut w pierwszym zespole przypadł nieco wcześniej, natomiast z regularnych występów mógł cieszyć się od sezonu 2020/2021. Młodzieżowy reprezentant Anglii jest wierny “The Reds” od dziewiątego roku życia, a jego dobra gra została dostrzeżona i nagrodzona przez klubowe władze.

W czwartek Jones podpisał nowy kontrakt, który wiąże go z Liverpoolem do 30 czerwca 2027 roku. 21-latek nie ukrywa ogromnej radości z możliwości kontynuowania kariery w ukochanym klubie.

– To mój klub z dzieciństwa. Kibicowałem mu od najmłodszych lat. Jestem Scouserem, chłopakiem wychowanym w Liverpoolu. Całe moje życie to Liverpool i nie mogę się doczekać, by zobaczyć, co przyniesie przyszłość. Liverpool jest dla mnie idealnym miejscem pod wieloma względami. Sądzę, że gdybym był gdzie indziej, moim celem zawsze byłoby trafienie na Anfield.

– Cieszę się, że mogę być w tym niesamowitym zespole, pełnym jakości i wielkich możliwości. To idealne miejsce dla mnie i czekam na to, co się wydarzy w najbliższych miesiącach i latach – mówi.

W obecnym sezonie Jones wystąpił w siedmiu meczach. Pierwsze kolejki opuścił na skutek kontuzji, a do gry wrócił pod koniec października.

