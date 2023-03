PressFocus Na zdjęciu: Mohamed Salah

Wielki hit Premier League z udziałem Manchesteru United i Liverpoolu

Obaj trenerzy nie będą mogli skorzystać z kilku zawodników

The Reds walczący o pierwszą czwórkę są pod większą presją

Klopp i Ten Hag nie mogą skorzystać z kilku ważnych graczy

Z uwagi na tabelę Premier League to Liverpool znajduje się w trudniejszej sytuacji i zagra w tym meczu pod większą presją. The Reds po słabej rundzie jesiennej próbują dogonić ligową czołówkę, a do czwartego Tottenhamu tracą sześć oczek. Manchester United jest trzeci, ale raczej nie ma większych szans na włączenie się do walki o mistrzostwo.

W przypadku Liverpoolu żadnych zaskoczeń nie ma. Urazy nadal leczą Thiago Alcantara, Luis Diaz, Joe Gomez i Calvin Ramsay. Nieco lepiej sytuacja wygląda w przypadku Naby’ego Keity, który pomału wraca do formy, ale raczej mało prawdopodobne jest, iż zobaczymy go na boisku w niedzielnym hicie. Ponadto poza grą jest Athur Melo, który po sezonie wróci do Juventusu.

Manchester United również będzie musiał sobie radzić bez kilku ważnych graczy. Przeciwko Liverpoolowi nie zobaczymy Anthony’ego Martiala, Donny’ego van de Beeka i Christiana Eriksena, podczas gdy Mason Greenwood nadal nie jest brany pod uwagę podczas wyboru składu. Do składu Czerwonych Diabłów wracają natomiast Jadon Sancho i Luke Shaw, którzy byli nieobecni w meczu z West Ham United.

Początek spotkania Liverpool – Manchester United o godzinie 17:30.

Liverpool – Manchester United: przewidywane składy

Liverpool: Alisson; Alexander-Arnold, Konate, Van Dijk, Robertson; Henderson, Fabinho, Bajcetic; Salah, Gakpo, Nunez.

Manchester United: De Gea; Wan-Bissaka, Varane, Martinez, Shaw; Casemiro, Fred; Antony, Fernandes, Rashford; Weghorst.

