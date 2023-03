Daily Mail informuje, że brytyjski miliarder Sir Jim Ratcliffe oraz katarski szejk Jassim bin Hamad Al Thani, którzy złożyli wstępne oferty kupna Manchesteru Unitd zostali zaproszeni na Old Trafford, by w następnych dniach kontynuować rozmowy dotyczące przejęcia klubu.

PressFocus Na zdjęciu: Manchester United

Ratcliffe oraz Szejk Jassim potencjalnymi kupcami Manchesteru United

Obaj zostali zaproszeni na Old Trafford

W następnych dniach dojdzie do kontynuacji rozmów na temat przejęcia klubu

Kolejne spotkania ws. przejęcia Manchesteru United

Brytyjski miliarder Sir Jim Ratcliffe oraz katarski szejk Jassim bin Hamad Al Thani to główni zainteresowani kupnem Manchesteru United. Obaj biznesmeni w lutym złożyli wstępne, oficjalne oferty kupna klubu z Old Trafford.

Daily Mail twierdzi, że w następnych dniach dojdzie do szeregu spotkań wszystkich zainteresowanych stron, aby kontynuować negocjacje w sprawie przejęcia klubu. Zarówno Jim Ratcliffe oraz Szejk Jassim dostali zaproszenie na Old Trafford.

Brytyjscy dziennikarze dodają, że w spotkaniach ma uczestniczyć również trzeci potencjalny kupiec Manchesteru United, który nie został oficjalnie ujawniony. Co więcej, wśród zainteresowanych narasta frustracja wynikająca z braku dostępu do pełnej dokumentacji finansowej Czerwonych Diabłów. Tą, do której otrzymali wgląd po podpisaniu umowy poufności uważają za niekompletną.

W ocenie mediów potrzebna jest niezależna ocena Old Trafford i tego, ile kosztowałoby przebudowa kultowego obiektu wraz z podobnym raportem na temat centrum treningowego Carrington, który wymaga modernizacji. Szacunki dotyczące przebudowy stadionu wynoszą od 1 do 2 miliardów funtów.

Uważa się, że na spotkaniach będzie obecnych wielu wysokich rangą osobistości z United, w tym dyrektor finansowy Cliff Baty i dyrektor naczelny Richard Arnold, a także przedstawiciele nowojorskiej firmy Raine, która nadzoruje przejęcie klubu.

