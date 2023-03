Liverpool - Manchester United: typy, kursy, zapowiedź. Hit 26. kolejki Premier League zostanie rozegrany na Anfield Road. Walczący o powrót do czołówki angielskiej ekstraklasy Liverpool zagra ze znakomicie spisującym się w tym sezonie Manchesterem United. Początek spotkania o godzinie 17:30.

PressFocus Na zdjęciu: Manchester United

Anfield Premier League Liverpool FC Manchester United 2.45 3.65 2.85 Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 4 marca 2023 10:02 .

Liverpool FC – Manchester United, typy i przewidywania

Według bukmacherów faworytem spotkania jest Liverpool, jednak patrząc na ostatnią formę Manchesteru United i serię czterech zwycięstw z rzędu we wszystkich rozgrywkach nie można Czerwonym Diabłom odbierać szans na sukces. Zwarcając jednak uwagę na wyniki obu drużyn w spotkaniach rozegranych w lutym, a także na rezultaty jakimi kończyły się bezpośrednie rywalizacje w ostatnim czasie może liczyć na kilka bramek w niedzielnym widowisku na Anfield Road. Nasz typ: bramki powyżej 2,5 – TAK.

Liverpool FC – Manchester United, sytuacja kadrowa

Liverpool będzie musiał sobie radzić w niedzielnym pojedynku bez trójki kontuzjowanych zawodników: Luisa Diaza, Thiago i Ramsaya. Ponadto występ Keity i Gomeza stoi pod znakiem zapytania. Manchester United z kolei nie będzie mógł skorzystać z Eriksena, Martiala i Van de Beeka, natomiast Sancho opuścił ostatni mecz z West Ham United z powodu urazu i nie wiadomo, czy będzie gotowy do gry Anfield. Również występ Shawa jest mało prawdopodobny.

Liverpool FC – Manchester United, ostatnie wyniki

Liverpool wygrał trzy (Wolverhampton, Newcastle, Everton) z ostatnich czterech meczów rozgrywanych w ramach Premier League. The Reds w między czasie tylko zremisowali bezbramkowo z Crystal Palace. Ponadto nie można też zapominać o upokarzającej porażce (2:5) z Realem Madryt w Lidze Mistrzów. Ekipa Kloppa zajmuje szóste miejsce w tabeli ze stratą sześciu punktów do czwartego Tottenhamu.

Manchester United jest trzeci w Premier League, a Czerwone Diabły mają na swoim koncie cztery zwycięstwa z rzędu biorąc pod uwagę wszystkie rozgrywki. United pokonali w tym czasie West Ham w FA Cup, Newcastle w finale EFL Cup, Barcelonę w Lidze Europy awansując tym samym do kolejnej rundy oraz Leicester w rozgrywkach ligowych. Ekipa Ten Haga ostatni raz przegrała 22 stycznia w wyjazdowym meczu z Arsenalem.

Liverpool FC – Manchester United, historia

Obie drużyny spotkały się w tym sezonie już dwukrotnie. Pierwszy mecz towarzyski został rozegrany przez startem kampanii i zakończył się wysoką wygraną Manchester United 4:0. W rundzie jesiennej Premier League również triumfowały Czerwone Diabły, które wygrały 2:1. Wcześniej jednak trzy zwycięstwa z rzędu w meczach bezpośrednich zaliczył Liverpool.

Liverpool FC – Manchester United, kursy bukmacherskie

Według bukmacherów faworytem spotkania jest Liverpool, a kursy na wygraną The Reds oscylują wokół 2,44. Z pewnością nie można jednak odbierać szans na sukces w tym pojedynku Manchesterowi United, który jest w znakomitej formie. Typy na zwycięstwo Czerwonych Diabłów wynoszą około 2,77.

Liverpool FC – Manchester United, kto wygra

Liverpool FC – Manchester United, przewidywane składy

Liverpool: Alisson, Alexander-Arnold, Matip, Van Dijk, Robertson, Henderson, Fabinho, Bajcetić, Salah, Gakpo, Jota.

Manchester United: De Gea, Dalot, Varane, Martinez, Malacia, Casemiro, Sabitzer, Fernandes, Weghorst, Garnacho, Rashford.

Liverpool FC – Manchester United, transmisja meczu

Niedzielny hit 26. kolejki Premier League nie będzie dostępny w polskiej telewizji. Transmisję na żywo z meczu Liverpool – Manchester United będzie można obejrzeć jedynie na platformie Viaplay. Aby uzyskać dostęp do tego widowiska uprzednio należy wykupić subskrypcję.

