Richarlison to jeden z tych zawodników, który zaimponował ostatnio skutecznością na turnieju piłkarskim w trakcie Igrzysk Olimpijskich. Taki stan rzeczy sprawił, że zawodnik zwrócił na siebie uwagę. Pojawiły się głosy, że chętny na pozyskanie Brazylijczyka może być Real Madryt. Tym samym Everton chce zaktualizować umowę swojej gwiazdy.

Everton zaczął pracować nad nowym kontraktem dla Richarlisona

W umowie miałaby zostać umieszczona klauzula odstępnego, mająca odstraszać potencjalnych kupców

Brazylijczyk w trakcie trwającego turnieju piłkarskiego na Igrzyskach Olimpijskich zdobył trzy bramki w meczu z Niemcami

Richarlison podbił serca kibiców Canarinhos

Richarlison trafił do teamu z Goodison Park latem 2018 roku. Jak na razie zaliczył w szeregach The Toffees łącznie 119 spotkań, w których zdobył 42 bramki. Wydaje się, że w nowej kampanii Premier League będzie kluczową postacią w drużynie Rafaela Beniteza.

Liverpool Echo podaje natomiast, że sternicy Evertonu chcą parafować nowy kontrakt z zawodnikiem, umieszczając w jego umowie klauzulę odstępnego, wynoszącą 77 milionów funtów. To miałoby powstrzymać wicemistrzów Hiszpanii przed kuszeniem zawodnika do transferu.

Angielski klub nie myśli jednak tylko o przedłużeniu aktualnego kontraktu ze swoim kluczowym piłkarzem. Są też informacje, sugerujące, że szeregi Evertonu może zasilić Clement Lenglet. FC Barcelona che sprzedać piłkarza, oczekując minimum 20 milionów funtów za swojego defensora.

Sky Sports podał natomiast informację, że działacze The Toffees złożyli ofertę PSG w sprawie Sergio Rico. Wicemistrzowie Francji błyskawicznie odrzucili tę propozycję. Zresztą sam zawodnik też nie do końca był przekonany do zmiany klubu, bo oczekiwał gwarancji gry.

