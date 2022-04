Pressfocus Na zdjęciu: Jurgen Klopp

Kontrakt wiążący Juergena Kloppa z Liverpoolem wygasa w 2024 roku, ale posiada klauzulę, umożliwiającą przedłużenie go o kolejne dwa lata. Zgodnie z informacjami portalu Goal.com, władzę The Reds są bardzo zadowolone z pracy Niemca i chciałby go na dłużej w Liverpoolu. Informacje te potwierdza Fabrizio Romano.

Klopp pełni funkcję trenera Liverpoolu od 2015 roku

Klub jest bardzo zadowolony ze współpracy z Niemcem

Władze The Reds chcą zaproponować mu przedłużenie kontraktu o dwa lata

Właściwy człowiek na właściwym stanowisku

Liverpool obok Manchesteru City jest obecnie jedną z najlepszych klubowych drużyn na świecie. Ofensywa zespołu budzi postrach nawet wśród najbardziej doświadczonych obrońców, a defensywa dowodzona przez Virgila van Dijka rzadko popełnia błędy. Ogromna w tym zasługa Juergena Kloppa, który w przeciągu kilku sezonów przywrócił Liverpool na szczyt i doprowadził go w sezonie 2018/19 do mistrzostwa Anglii.

Liverpool are planning to open talks with their manager Jürgen Klopp to extend his contract, confirmed as @_pauljoyce reported today. 🔴📑 #LFC



Current deal expires in June 2024 – Liverpool want Klopp to stay on a long term deal. pic.twitter.com/E23MIcovld — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) April 28, 2022

W tym sezonie The Reds pozostają wciąż w grze o wszystkie trofea. Liverpool zdobył już puchar Ligi Angielskiej i jest bliski sięgnięcia także po puchar Anglii. W Lidze Mistrzów zespół jest na dobrej drodze do awansu do półfinału, po zwycięstwie na Anfield nad Villarrealem 2:0. Piłkarze Kloppa liczą się wciąż w walce o mistrzostwo Anglii, tracąc zaledwie jeden punkt do prowadzącego Manchesteru City. W środę na trybunach obecny był prezes Fenway Sports Group – Mike Gordon i agent niemieckiego szkoleniowca – Marc Kosicke. Obaj panowie mieli rozmawiać w trakcie meczu z Villarrealem o przedłużeniu kontraktu trenera The Reds.

Juergen Klopp także dobrze czuje się w Liverpoolu, co wielokrotnie podkreślał w wywiadach. Włodarze The Reds liczą, że uda im się namówić Niemca na przedłużenie współpracy. Ponadto łączą go bardzo dobre stosunki z członkami zarządu klubu z Merseyside.

