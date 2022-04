“Mogło być znacznie gorzej”. W Villarreal wierzą w odwrócenie rywalizacji

PressFocus Na zdjęciu: Unai Emery

Liverpool w środę wypunktować Villarreal i zrobił duży krok w kierunku awansu do finału Ligi Mistrzów. Przedstawiciele hiszpańskiego klubu nie tracą jednak nadziei i wierzą, że w rewanżu są w stanie odrobić straty z Anfield Road.

Liverpool jest już jedną nogą w finale Ligi Mistrzów, po tym jak w pierwszym półfinałowym meczu wygrał z Villarreal 2:0

W drużynie Villarreal wierzą jednak w możliwość odrobienia strat w rewanżu przed własną publicznością

Drugi pojedynek obu zespołów odbędzie się 3 maja

Villarreal nie dał rady Liverpoolowi

Środowe spotkanie na Anfield Road zakończyło się wygraną 2:0 gospodarzy, którzy obie bramki zdobyli w drugiej połowie. Trener Villarreal Unai Emery przyznaje, że był to najniższy wymiar kary, ale jednocześnie zapewnia, że w rewanżu jego zespół podejmie rękawice.

– Muszę przyznać, że mogło być znacznie gorzej. Próbowaliśmy atakować, podawać, konstruować, ale nie pozwolili nam na nic. Naszą ostatnią deską ratunku było stawienie oporu w defensywie, aby przetrwać do drugiego meczu – powiedział Emery.

– Nie zrobiliśmy wystarczająco dużo, aby nad czymkowiek ubolewać. Musimy być pokorni i postarać się, aby drugi mecz był zupełnie inny. Musimy zagrać z większą intensywnością, tak jak jesteśmy do tego przyzwyczajeni – kontynuował szkoleniowiec Żółtej łodzi podwodnej.

Inna drużyna u siebie

W podobnym tonie po meczu z Liverpoolem wypowiadał się środkowy obrońca Villarreal Pau Torres. – Mamy tylko dwie bramki straty. W piłce nożnej wiele rzeczy może się zdarzyć, a 90 minut to wiele czasu. Jeśli uda nam się zdobyć bramkę na początku to wrócimy do gry – powiedział Pau Torres.

– U siebie jesteśmy zupełnie inną drużyną. Wyjdziemy na boisko i zagramy tak, aby wygrać. Nadal wierzymy w siebie, nie mamy żadnych wątpliwości. Mogę obiecać naszym kibicom, że w drugim meczu zobaczą Villarreal, z którym będą mogli się identyfikować – dodał.

