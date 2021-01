Sensacja na Anfield Road, fatalna seria Liverpoolu trwa

Nie tak czwartkowy wieczór wyobrażali sobie kibice Liverpoolu. The Reds doznali drugiej w tym sezonie porażki, a pierwszej na Anfield Road. Mimo dominacji przez niemal całe spotkanie podopieczni Juergena Kloppa musieli uznać wyższość Burnley (0:1)

Liverpool do czwartkowego meczu przystępował z jednym celem – zwycięstwo. Podopieczni Juergena Kloppa mieli nadzieję na przerwanie fatalnej serii czterech kolejnych ligowych spotkań bez wygranej. Okazja do tego wydawała się bardzo dobra, bowiem mierzyli się z plasującym się tuż nad strefą spadkową Burnley.

Mecz jak się było można spodziewać toczył się pod dyktando The Reds, którzy w pierwszej połowie stworzyli sobie kilka dogodnych okazji do zdobycia gola. Ambitnie walczące Burnley skutecznie broniło jednak dostępu do własnej bramki.

Największe zagrożenie pod bramką stwarzali Xherdan Shaqiri i Divock Origi, którzy na co dzień nie mogą liczyć na regularne występy. Bramkarz gości Nick Pope był przede wszystkim niepokojony uderzeniami z dystansu, które były jednak albo niecelne, albo dobrze sobie z nimi radził.

Tuż przed przerwą Liverpool powinien wyjść na prowadzenie. Po fatalnym błędzie jednego z obrońców w sytuacji sam na sam z bramkarzem znalazł się Origi, ale trafił jedynie w słupek.

W drugiej połowie przewaga podopiecznych Juergena Kloppa była jeszcze wyraźniejsza. The Reds dominowali na boisku, ale niewiele z tego wynikało. Gospodarzom prowadzenie mógł dać wprowadzony w trakcie drugiej połowy Mohamed Salah, ale i on nie znalazł sposoby na Pope’a.

Czas upływał, a bezbramkowy wynik nie ulegał zmianie. Tymczasem w 83. minucie prowadzący to spotkanie sędzia podyktował rzut karny dla gości, po tym jak nieprzepisowo rywala powstrzymywał Allison. Kilka chwil później brazylijski bramkarz musiał wyciągać futbolówkę z siatki po strzale Ashleya Barnesa z jedenastu metrów. Jak się okazało trafienie to zapewniło gościom sensacyjne zwycięstwo.