Liverpool – Burnley: transmisja, gdzie oglądać online?

Z meczu Liverpool – Burnley: transmisja dostępna będzie w polskiej telewizji. Mecz rozegrany zostanie dzisiaj (21 stycznia) o godzinie 21:00. Spotkanie na Anfield Road w Liverpoolu odbędzie się w ramach 18. kolejki Premier League. Zobacz, gdzie można oglądać mecz na żywo – w telewizji i online.

The Reds w kryzysie

W tabeli Premier League Liverpool jest obecnie sklasyfikowany na czwartym miejscu i ma sześć punktów straty do prowadzącego Manchesteru United. W czwartkowy wieczór stanie przed szansą zmniejszenia jej do trzech punktów. The Reds ostatnich tygodni nie mogą jednak zaliczyć do udanych. Ostatnie ligowe zwycięstwo odnieśli miesiąc temu, kiedy efektownie 7:0 pokonali Crystal Palace. W kolejnych czterech kolejkach zapisali na swoje konto zaledwie trzy punkty.

Drużyna Juergena Kloppa w dzisiejszym meczu 18. kolejki podejmować będzie u siebie Burnley, który aktualnie plasuje się tuż nad strefą spadkową. W tym roku Burnley przegrało oba dotychczasowe spotkania – 0:1 z Manchesterem United i 0:1 z West Hamem United. Przed wizytą na Anfield Road nie mają po swojej stronie zbyt wielu argumentów, ale nie stoją na straconej pozycji.

Faworytem czwartkowej potyczki są oczywiście mistrzowie Anglii. Więcej informacji o meczu Liverpool – Burnley, w tym nasze typy znajdziecie w zapowiedzi.

Liverpool – Burnley: transmisja na żywo w TV

Czwartkowe spotkanie na Anfield Road będzie dostępne w polskiej telewizji. Z meczu 18. kolejki Premier League: Liverpool – Burnley transmisja na żywo będzie dostępna na kanałach Canal+ Sport . Mecz, który rozpocznie się o godzinie 21:00 skomentują Piotr Domagała i Przemysław Rudzki.

Liverpool – Burnley: Transmisja online

Transmisja z dzisiejszego meczu Premier League, który rozegrany zostanie na Anfield Road będzie także możliwa do obejrzenia za pośrednictwem internetu. Mecz Liverpool – Burnley: online na żywo obejrzysz za pośrednictwem usługi “Telewizja przez internet” uruchomionej przez Canal+, dostępnej także na urządzenia mobilnych z systemem Android lub iOS.

To jednak nie wszystko. Możliwość oglądania spotkania możesz również uzyskać poprzez wykupienie dostępu do sportowych kanałów Canal+ na platformie Player.pl.