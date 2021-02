Liverpool bez Fabinho. Klopp wspiera Allisona

Menedżer Liverpoolu Juergen Klopp potwierdził, że Fabinho nie wystąpi w sobotnim meczu z Leicester City. Powodem jest kolejna kontuzja odniesiona przez 27-letniego Brazylijczyka. Na kogo postawi niemiecki szkoleniowiec na środku defensywy?

Defensywę aktualnych mistrzów Anglii czeka trudne zadanie. Takim niewątpliwie będzie powstrzymanie jednego z najlepszych napastników Premier League Jamie’go Vardy’ego. – Jamie to oczywiście wielkie wyzwanie w tej lidze. Możemy powstrzymać go tylko całym zespołem, trzeba odcinać go od podań. Z jego szybkością nie jest to łatwe. Na pewno jest światowej klasy zawodnikiem – powiedział Klopp, cytowany przez Sky Sports.

W sobotnim meczu drużynie The Reds na pewno nie będzie mógł pomóc Fabinho, który doznał kolejnego urazu. Do dyspozycji Juergena Kloppa będą natomiast sprowadzeni podczas zimowego okna transferowego Ozan Kabak i Ben Davies. Nie wiadomo jednak, czy któryś z nich otrzyma szansę występu przeciwko Leicester City.

– Z chłopakami mieliśmy kilka wspólnych treningów, gdzie mogliśmy popracować nad ustawieniem w defensywie. To bardzo ważne. Ale mamy również do dyspozycji innych zawodników. Nate Phillips spisał się naprawdę dobrze grając u boku Hendersona i Fabinho – dodał menedżer The Reds

– Fabinho nie będzie dostępny, bo znów doznał drobnego urazu mięśniowego. Nie będzie mógł zagrać w tym meczu. Musimy więc znaleźć jakieś rozwiązanie. Wszyscy w tym tygodniu mieli szansę potwierdzić swoją gotowość, więc jutro będę musiał podjąć decyzję – dodał.

Klopp wspiera Allisona

Bramkarz Liverpoolu Alisson Becker ostatniego występu przeciwko Manchesterowi City nie może zaliczyć do udanych. Brazylijczyk popełnił w nim dwa kosztowne błędy. Klopp jest jednak przekonany, że był to tylko wypadek przy pracy, który zdarza się nawet najlepszym bramkarzom na świecie.

– Oczywiście odbyliśmy krótką rozmowę. Nie był zadowolony z powodu tego, co się stało. Ale bardzo ważne jest, aby w takim momencie zdać sobie sprawę, że bramkarze w trakcie długiej kariery popełniają błędy – mówił Klopp. – W przypadku bramkarza o umiejętnościach Alissona takie błędy pojawiają się rzadko, ale później popełnia dwa w jednym meczu. Po puszczeniu gola bramkarze wiedzą o tym, że popełnili błąd wiedzą wcześniej niż cała reszta świata. Zawsze muszą sobie z tym poradzić – mówił szkoleniowiec.

– Minęło tylko kilka dni od mecz z City. Nie było absolutnie żadnej krytyki ze strony zawodników, ponieważ wszyscy wiedzą, jak dobry jest. Jest bardzo spokojną osobą. Teraz czeka nas kolejny mecz, więc może znów zagrać na swoim normalnym poziomie – dodał.



