Alisson trafi do Galatasaray Stambuł?

Liverpool bez dwóch zdań w tym sezonie radzi sobą równie dobrze, jak w poprzednich. A kto wie, być może nawet nieco lepiej niż za ostatnich kadencji Jurgena Kloppa. Arne Slot tknął w zespół nowe życie i bez większych zmian personalnych, z tych samych zawodników, wyciąga wiele co pozwala realnie myśleć o walce o mistrzostwo Anglii. Także biorąc pod uwagę problemy rywali.

Niemniej z pewnością w najbliższym czasie z ekipy The Reds kilka sporych nazwisk może odejść. Od dłuższego już czasu mówi się, że Virgil van Dijk oraz Mohamed Salah w najbliższym letnim okienku transferowym będą szukać sobie nowego pracodawcy. Teraz okazuje się, że do tego grona może dołączyć kolejna gwiazda Liverpoolu z ostatnich lata, a mianowicie Alisson Becker.

Według informacji przekazanych przez serwis “Sabah”, Galatasaray Stambuł ma nadzieję na pozyskanie latem Alissona Beckera. 32-letni bramkarz obecnie jest kontuzjowany i jego powrót do gry jeszcze chwilę potrwa, ale jego umowa z klubem wygasa dopiero w czerwcu 2027 roku. Tak więc Turcy musieliby za Brazylijczyka zapłacić. Alisson na koncie ma ponad 270 występów dla The Reds. Serwis “Transfermarkt” wycenia go na 28 milionów euro.

