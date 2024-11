Mohamed Salah może odejść z Liverpoolu po zakończeniu obecnego sezonu. Jak donosi brytyjski dziennik The Sun, na jego następcę wytypowano Bryana Mbeumo.

Źródło: The Sun

Źródło: The Sun

MI News & Sport / Alamy Na zdjęciu: Mohamed Salah

Bryan Mbeumo coraz bliżej Liverpoolu

Wciąż nie wiadomo, gdzie Mohamed Salah będzie kontynuował swoją karierę po zakończeniu kampanii 2024/2025. Kontrakt skrzydłowego z Liverpoolem obowiązuje bowiem tylko do 30 czerwca 2025 roku, a rozmowy między stronami póki co nie posuwają się do przodu. Egipska gwiazda już od dawna jest kuszona przez kluby z Arabii Saudyjskiej, które są gotowe spełnić jej astronomiczne żądania finansowe.

Oglądaj skróty meczów Premier League

Dlatego włodarze Czerwonych liczą się z odejściem 101-krotnego reprezentanta Egiptu. The Reds powoli szukają potencjalnego następcy Mohameda Salaha, a na szczyt listy kandydatów wskoczył ostatnio Bryan Mbeumo. 25-letni atakujący robi furorę w barwach Brentfordu, co nie uchodzi uwadze działaczy z Anfield Road. Warto dodać, że 18-krotny reprezentant Kamerunu jest rozchwytywany na rynku transferowym.

Sytuację prawego napastnika monitorują również dwaj inni giganci z Premier League, a mianowicie Arsenal oraz Newcastle United. Skrzydłowy przywdziewa koszulkę drużyny Pszczół od sierpnia 2019 roku, gdy przeprowadził się na Brentford Community Stadium za 6,5 miliona euro z Troyes. Aktualna wartość Bryana Mbeumo wynosi około 40 milionów euro, więc wydaje się, że londyński klub może liczyć na spory zarobek.

Umowa Kameruńczyka z Brentfordem jest ważna do 30 czerwca 2026 roku. Bilans zawodnika w trwającej kampanii to 8 goli i 1 asysta w 13 meczach.