West Ham United zawodzi w Premier League, gdzie walczy o utrzymanie, ale dobrze spisuje się w Lidze Konferencji. David Moyes wciąż pozostaje trenerem Młotów, jednak włodarze The Hammers mają rękę na pulsie i przygotowali listę potencjalnych następców Szkota, który najpóźniej po zakończeniu sezonu powinien opuścić Londyn, nawet jeśli jego zespół pozostanie w elicie.

PressFocus Na zdjęciu: Paulo Fonseca

David Moyes ciągle jest szkoleniowcem West Hamu United

Posada Szkota w pewnym momencie wisiała na włosku

Młoty wciąż nie są pewne utrzymania w Premier League

Fonseca, Potter, a może Rodgers? West Ham obserwuje rynek trenerski

West Ham United zawodzi na całej linii w Premier League, gdzie ma zaledwie cztery punkty przewagi nad strefą spadkową, choć jedno spotkanie rozegrane mniej. Młoty za to dużo lepiej spisują się w europejskich pucharach – The Hammers jutro mogą awansować do półfinału Ligi Konferencji Europy.

Włodarze West Hamu United podobno przygotowali listę potencjalnych następców Davida Moyesa na wypadek, gdyby londyński zespół zaczął kroczyć ku Championship. Spekuluje się, że Szkot bez względu na końcowe miejsce w tabeli opuści klub po zakończeniu sezonu.

Kandydatami na nowego szkoleniowca Młotów są Paulo Fonseca (Lille) oraz dwaj dobrze znani na Wyspach Brytyjskich trenerzy, którzy niedawno stracili pracę w Premier League, czyli Graham Potter (ostatnio Chelsea) i Brendan Rodgers (ostatnio Leicester City).