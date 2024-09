Dlatego Yoro wybrał United, a nie Real. Ogromna różnica

Faworytem w wyścigu o Leny'ego Yoro przez długi czas był Real Madryt, jednak 18-latek ostatecznie wybrał Manchester United. Marca zdradza, co mogło stać za taką decyzją.

Dlaczego United? Real oferował mniej

Leny Yoro miał zamienić Lille na Real Madryt – ten transfer wydawał się przesądzony. Chociaż Królewscy byli pewni pozyskania nastoletniej gwiazdki, jej przeprowadzka na Santiago Bernabeu nie doszła do skutku. W negocjacje z obrońcą włączył się Manchester United, który zdeklasował konkurencję Los Blancos.

Czerwone Diabły wygrały tę rywalizację w dwóch “kategoriach”. Klub z Old Trafford zaoferował Lille większą kwotę odstępnego, a ponadto zaproponował zawodnikowi wyższe zarobki. José Félix Díaz ujawnia ogromną różnicę w wynagrodzeniu. Anglicy skusili Francuza pensją wynoszącą aż 9,5 miliona euro rocznie. Natomiast madrytczycy byli skłonni przeznaczyć jedynie dwa miliony euro na kontrakt młodzieżowego reprezentanta Trójkolorowych.

Leny Yoro wybrał United, jednak na raze nie zdołał zadebiutować w oficjalnym mecz The Red Devils. Dorobek Francuza pod wodzą Erika ten Haga to tylko łącznie 81 minut w towarzyskich starciach z Rangers FC i Arsenalem. Obecne 18-latek kontynuuje rehabilitację po kontuzji stopy, któej doznał w pojedynku z Kanonierami. Do gry ma wrócić w listopadzie.

