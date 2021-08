Manchester City w sobotnim meczu o Tarczę Wspólnoty nie będzie mógł zagrać w najsilniejszym zestawieniu. Do dyspozycji menedżera Josepa Guardioli nie będą między innymi Kevin de Bruyne i Phil Foden. Ich absencja spowodowana jest względami zdrowotnymi.

Manchester City rozegra w sobotę na londyńskim Wembley spotkanie z Leicester City. Stawką tego meczu będzie Tarcza Wspólnoty

Na boisku nie pojawią się Kevin de Bruyne i Phil Foden, którzy nadal zmagają się z urazami, których nabawili się podczas Mistrzostw Europy

Z drużyną do Londynu uda się nowy nabytek klubu Jack Grealish

Manchester City osłabiony przeciwko Leicester

Phil Foden i Kevin De Bruyne wracają obecnie do zdrowia po kontuzjach, których nabawili się podczas turnieju finałowego Euro 2020. Pierwszy z powodu urazu nie mógł wystąpić w finałowym meczu z Włochami.

Zdecydowanie bliżej powrotu do gry jest De Bruyne, który powinien być do dyspozycji menedżera Josepa Guardioli na pierwsze ligowe spotkanie z Tottenhamem Hotspur. Foden na murawę będzie mógł wrócić znacznie później.

– Phil będzie wyłączony z gry jeszcze przez jakiś czas, to poważna kontuzja i musimy być ostrożni – mówił Guardiola podczas piątkowej konferencji prasowej. – Kevin także nie zagra. Myślę, że wróci jednak nieco szybciej niż Phil. Ale obaj na chwilę obecną są wyłączeni z gry – dodał.

– Dzisiaj, menedżerowie w wielkich klubach, gdzie jest wielu reprezentantów, nie mogą pracować. Jesteśmy jednak po to, aby poradzić sobie z tą sytuacją tak dobrze, jak to możliwe. Dobrze wykorzystać ten czas, kiedy masz cztery lub pięć tygodni na przygotowanie. W tym czasie brakuje nam połowy drużyny, ale nie narzekamy. To przyjemność grać o Tarczę Wspólnoty. Moi piłkarze wiedzą, co mają do zrobienia – powiedział Guardiola.

Grealish jedzie do Londynu

W kadrze meczowej znajdzie się natomiast nowy nabytek klubu – Jack Grealish. Reprezentant Anglii dołączył do zespołu w tym tygodniu, przenosząc się na Etihad Stadium za 100 milionów funtów z Tottenhamu Hotspur.

– Nie jest gotowy do gry w podstawowym składzie, przez tydzień trenował sam. Ale pojedzie z nami, będzie na ławce i zobaczymy, co się stanie. Zazwyczaj najlepsi zawodnicy szybko wracają do formy fizycznej. Mam wrażenie, że on wie, co musi zrobić – dodał hiszpański szkoleniowiec.

