PressFocus Na zdjęciu: March i Danny Welbeck

Leicester City zremisowało u siebie Brighton & Hove Albion (1:1). Na trafienie Patsona Daki odpowiedział w końcówce rezerwowy Danny Welbeck. Pełne spotkanie w barwach Mew rozegrał Jakub Moder.

Leicester City zremisowało z Brighton & Hove Albion w 23. kolejce Premier League

Na gola Patsona Daki odpowiedział Danny Welbeck

Pełne spotkanie rozegrał Jakub Moder

Daka otworzył wynik, Welbeck odpowiedział – Lisy z Mewami na remis

Jednym z niedzielnych spotkań 23. kolejki Premier League był pojedynek Leicester City z Brighton & Hove Albion. Polaków może cieszyć fakt, że po raz kolejny w wyjściowym składzie gości znalazł się Jakub Moder. To właśnie Polak mógł mieć pierwszą dogodną okazję w tym meczu. W dwudziestej minucie pomocnik był na dobrej pozycji, ale piłkę “skradł” mu Neal Maupay, który uderzył niecelnie. Leicester City odpowiedziało kwadrans później. Ademola Lookman stanął oko w oko z Robertem Sanchezem, ale przegrał ten pojedynek.

Lisy wzięły się do pracy tuż po zmianie stron i w pierwszej akcji drugiej połowy objęły prowadzenie. Akcję napędził James Maddison. Anglik poklepał z Lookmanem, a futbolówka w końcu trafiła pod nogi Patsona Daki. Zambijczyk z bliska nie dał szans Kasperowi Schmeichelowi. Od tej chwili to Mewy przejęły inicjatywę, ale gracze Rodgersa dobrze radzili sobie w obronie. Do pęknięć doszło dopiero w samej końcówce. Maupay odnalazł dośrodkowaniem wprowadzonego z ławki Danny’ego Welbecka. Anglik wygrał pojedynek powietrzny z Jamesem Justinem i mocną główką wyrównał wynik meczu.

Obserwowaliśmy dobre, energiczne spotkanie, w którym remis jest uczciwym rezultatem, choć w końcówce to Mewy dokręcały Lisom śrubę. Cieszy też coraz lepsza pozycja Modera w ekipie gości.