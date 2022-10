Sytuacja Cristiano Ronaldo w Manchesterze United robi się skomplikowana. Przy okazji środowego starcia z Tottenhamem kamery uchwyciły, jak Portugalczyk zmierza do tunelu jeszcze przed końcem spotkania. Według “The Athletic” opuścił on Old Trafford, nie świętując zwycięstwa z zespołem. Cristiano Ronaldo nie pojawił się na murawie w trakcie środowej rywalizacji z Tottenhamem Wyraźnie sfrustrowany Portugalczyk opuścił

Czytaj dalej…