Sytuacja Cristiano Ronaldo w Manchesterze United robi się skomplikowana. Przy okazji środowego starcia z Tottenhamem kamery uchwyciły, jak Portugalczyk zmierza do tunelu jeszcze przed końcem spotkania. Według “The Athletic” opuścił on Old Trafford, nie świętując zwycięstwa z zespołem.

Cristiano Ronaldo nie pojawił się na murawie w trakcie środowej rywalizacji z Tottenhamem

Wyraźnie sfrustrowany Portugalczyk opuścił ławkę rezerwowych jeszcze przed ostatnim gwizdkiem

Zachowanie zawodnika nie spodobało się Erikowi ten Hagowi

O Ronaldo znów zrobiło się głośno

Latem Cristiano Ronaldo dążył do zmiany pracodawcy, bowiem chciał zasilić klub, który zagwarantuje mu udział w Lidze Mistrzów. Finalnie nikt nie zdecydował się pozyskać Portugalczyka, zatem nowy sezon rozpoczął wspólnie z Manchesterem United. Dotychczasowa kampania nie przebiega jednak po jego myśli, a relacje z menedżerem Erikiem ten Hagiem można określić mianem napiętych.

Już kilkukrotnie media donosiły o rzekomym konflikcie między panami, choć Holender przekonywał, że Ronaldo dobrze czuje się w zespole. W środę doszło do kolejnej kontrowersyjnej sytuacji z udziałem napastnika. Nie znalazł się w wyjściowej jedenastce na spotkanie z Tottenhamem, a po wprowadzeniu ostatniego zmiennika niezwłocznie opuścił ławkę rezerwowych i udał się do tunelu. Nie poczekał na końcowy gwizdek arbitra.

Po meczu o całe zdarzenie został zapytany ten Hag, lecz nie był w tym temacie wylewny.

– Widziałem go, ale nie rozmawiałem z nim po meczu. Zajmę się tym jutro, nie dziś. Dziś cieszymy się z tego zwycięstwa i teraz musimy odzyskać siły po tym meczu – stwierdził menedżer “Czerwonych Diabłów”.

“The Athletic” donosi, że Ronaldo od razu opuścił Old Trafford, nie ciesząc się wspólnie z zespołem ze zwycięstwa. Szatnia jest zawiedziona reakcją 37-latka, który takim działaniem przybliża się do odejścia z Manchesteru United.