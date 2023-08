IMAGO / Mark Cosgrove Na zdjęciu: Peter Schmeichel

Według Fabrizio Romano David Raya wkrótce zasili Arsenal

Bramkarz przeniesie się na Emirates Stadium z Brentford

Tego transferu kompletnie nie rozumie Peter Schmeichel

David Raya przeniesie się do Arsenalu za 35 milionów euro. Mikel Arteta chciałby mieć dwóch klasowych golkiperów, którzy nawzajem wprowadzaliby siebie na wyższy poziom. Tej decyzji kompletnie nie rozumie Peter Schmeichel, były gracz Manchesteru United, a teraz ekspert telewizyjny.

– Nie rozumiem tego. Nie mogę zrozumieć, jak menedżer może dojść do wniosku, że rywalizacja o koszulkę nr 1 to wspaniała rzecz. […] Prosisz swojego bramkarza, aby udowodnił, że jesteś lepszy od drugiego. To jedyna pozycja na boisku, w której chcesz mieć pewność – mówi Schmeichel dla BBC.

– Ja tego nie rozumiem. To, co robisz, to wprowadzasz w ich dwójkę wiele niepewności. W tym samym czasie, mając dwóch graczy walczących o numer jeden, stwarzasz również potencjalnie złą atmosferę w szatni, ponieważ jest to bezpośrednia rywalizacja między dwoma facetami, którzy albo zagrają, albo nie zagrają – stwierdził Duńczyk.