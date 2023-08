Mnie takie zachowanie bardzo by się nie spodobało. Powiedziałbym Guardioli parę słów. Pierwsze z nich brzmiałyby: idź się j****. W szatni mógłby powiedzieć co tylko by zechciał, mógłby mnie kompletnie zrugać. Natomiast takich rzeczy nie robi się na oczach kibiców - mówi Alan Shearer dla BBC.

IMAGO / NurPhoto Na zdjęciu: Pep Guardiola

Alan Shearer mocno skomentował zachowanie Pepa Guardioli w przerwie meczu z Burnley

Szkoleniowiec zrugał Erlinga Haalanda

“Mnie takie zachowanie bardzo by się nie spodobało” – mówi ekspert BBC

Guardiola się zagotował?

W przerwie meczu Burnley z Manchesterem City byliśmy świadkami ciekawego zachowania Pepa Guardioli. Hiszpański szkoleniowiec schodząc do szatni zrugał Erlinga Haalanda. Przypomnijmy tylko, że Norweg zdobył do 45. minuty dwie bramki. Takie publiczne odnoszenie się do zawodników nie spodobało się Alan’owi Shearer’owi, o czym powiedział na antenie BBC.

– Mnie takie zachowanie bardzo by się nie spodobało. Powiedziałbym Guardioli parę słów. Pierwsze z nich brzmiałyby: idź się j****. W szatni mógłby powiedzieć co tylko by zechciał, mógłby mnie kompletnie zrugać. Natomiast takich rzeczy nie robi się na oczach kibiców – mówi legendarny napastnik.

– Jestem staroświecki. Lubię, gdy ktoś jest zacięty i jak najbardziej dąży do perfekcji. Jednak jeśli Guardiola nie chciał, by sytuację zobaczyły kamery, to powinien poczekać i porozmawiać z Haalandem po zejściu do szatni – dodał.

