Pressfocus Na zdjęciu: Conor Gallagher

Wypożyczony z Chelsea FC do Crystal Palace, Conor Gallagher był adresatem homofobicznych przyśpiewek kibiców Leeds United w czasie wtorkowego spotkania 14. kolejki Premier League. Władze Pawi potępiły zachowanie swoich fanów.

Kibice Leeds United śpiewali we wtorek homofobiczne przyśpiewki pod adresem piłkarza Crystal Palace, Conora Gallaghera

To już druga w tym sezonie Premier League taka sytuacja

Władze Pawi zapowiadają walkę z tego typu zachowaniem

Gallagher zaatakowany

Wtorkowe starcie na Elland Road w dramatycznych okolicznościach wygrali gospodarze. W doliczonym czasie gry, sędzia podyktował rzut karny za zagranie piłki ręką przez jednego z londyńskich piłkarzy, a jedenastkę na gola zamienił Raphinha. Była to pierwsza wygrana podopiecznych Marcelo Bielsy od trzech spotkań. Kibice biało-niebiesko-żółtych gorącym dopingiem wspierali we wtorek swoich pupili, co nie uszło uwadze władzom klubu. – Ogólne wsparcie kibiców było wspaniałe. Po raz kolejny stanęli oni na wysokości zadania i swoim dopingiem popchnęli zespół do zwycięstwa – skomentował ich postawę, rzecznik prasowy Leeds United.

Oprócz gorącego wsparcia, nie zabrakło jednak i również homofobicznych ataków, których adresatem był Connor Gallagher, świeżo upieczony reprezentant Anglii (debiut z San Marino), wypożyczony do Crystal Palace z Chelsea FC. Fani Leeds wielokrotnie w czasie trwania meczu nazywali 21-latka “męską prostytutką z Chelsea”. A to wszystko w czasie trwania akcji “Rainbow Laces” wymierzonej przeciw homofobii.

Historia się powtarza

– Zdajemy sobie sprawę z homofobicznych pieśni skierowanych do gracza Crystal Palace i chcemy jasno powiedzieć, że jest to niedopuszczalne. Będziemy nadal ściśle współpracować z “Marching Out Together” i resztą grup naszych kibiców oraz zrobimy wszystko, aby wyeliminować z naszego stadionu homofobię oraz wszelkie inne przejawy dyskryminacji – zapowiedział rzecznik. “Marching Out Together” to grupa zwolenników LGBT+, regularnie pojawiająca się na Elland Road.

Komunikat wydała również Chelsea Pride, grupa kibiców LGBT+ ze Stamford Brigde. Czytamy w nim: “Jesteśmy bardzo rozczarowani tym, co w środę działo się na Elland Road. To co się wydarzyło, było nie w porządku i nigdy nie miało prawo się wydarzyć”.

Warto wspomnieć, że to nie pierwszy taki atak na stadionach Premier League, wymierzony w gracza Chelsea FC. W podobny sposób, przy okazji meczu Norwich City-Liverpool FC wyzywany był piłkarz Kanarków, także wypożyczony z The Blues, Billy Gilmour.

Przeczytaj również: Conor Gallagher zmartwiony swoją sytuacją w Chelsea