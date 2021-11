Źródło: Goal.pl/ The Sun

Pressfocus Na zdjęciu: Conor Gallagher

Conor Gallagher zadebiutował kilka dni temu w reprezentacji Anglii. Młody pomocnik w kadrze nie znalazł się z przypadku. Rozgrywa świetny sezon w Crystal Palace, do której został wypożyczony z Chelsea. Zawodnik martwi się jednak, że w drużynie The Blues nie ma dla niego miejsca, więc pod koniec sezonu podejmie ważną decyzję odnośnie własnej przyszłości. Czytaj dalej…

Conor Gallagher martwi się o swoją przyszłość w Chelsea

Młody pomocnik nie otrzymał jeszcze szansy na grę w pierwszym zespole The Blues

Istnieje szansa, że po tym sezonie na dłużej zakotwiczy w Crystal Palace, do którego został wypożyczony

Świeżo upieczony debiutant Lwów Albionu nie wróci do Chelsea?

Conor Gallagher zadebiutował w seniorskiej reprezentacji Anglii w meczu przeciwko San Marino (10:0). Młody pomocnik od pięciu lat jest również zawodnikiem Chelsea. Sęk w tym, że dotychczas nie dostał szansy reprezentowania barw pierwszego zespołu The Blues. Klub ze Stamford Bridge regularnie wypożycza 21-latka do innych drużyn. Latem zasilił szeregi Crystal Palace, gdzie pod dowództwem Patricka Veiry może liczyć na stały angaż w wyjściowej jedenastce.

W tym sezonie pomocnik wystąpił już w 10 spotkaniach na boiskach Premier League, notując w nich cztery trafienia i dwie asysty. Piłkarz rozwija się w błyskawicznym tempie i być może rozgrywa właśnie jeden z lepszych sezonów w swojej dotychczasowej karierze. Ze względu na młody wiek przykuł uwagę nie tylko Garetha Southgate’a, ale też innych klubów z angielskiej ekstraklasy.

Konkurencja na Stamford Bridge jest ogromna

Aktualnie w kadrze Chelsea znajduje się aż ośmiu piłkarzy grających na pozycji Gallaghera. Dwóch z nich przebywa także na wypożyczeniu, a mowa tutaj o Gilmourze oraz Anjorinie. Co prawda, zdaniem angielskich dziennikarzy The Blues nie raz zapewniali 21-latka o ambitnych planach jakie mają względem młodego gracza. Otoczenie pomocnika obawia się jednak, że w przypadku tak poważnej konkurencji szansa na występy co kilka dni jest raczej mało realna.

W takiej sytuacji na koniec sezonu Gallagher spróbuje podjąć ważną decyzję dotyczącą własnej przyszłości. Przed ostatnią przerwą reprezentacyjną w samych superlatywach opowiedział o współpracy z Vieirą. Aktualnie Crystal Palace znajduje się w środku stawki, lecz po dość przeciętnym starcie, teraz wszystko zaczyna się układać i klub kontynuuje serię meczów bez porażki, w między czasie rozbijając mistrzów Anglii (2:0).

– Był jednym z najlepszych pomocników w Premier League. Uczyć się od Vieiry i pracować z nim to spełnienie moich marzeń. Ten facet jest genialny – oznajmił Gallagher po zwycięstwie nad Wolves (2:0).

Przeczytaj również: Chelsea krok od niespodziewanego transferu