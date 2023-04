Frank Lampard od początku kwietnia pełni funkcję tymczasowego trenera Chelsea. The Blues w tym czasie pod wodzą 44-letniego Anglika rozegrali pięć meczów i ponieśli... pięć porażek. Włodarze Niebieskich nie mają jednak zamiaru działać pochopnie i stałego szkoleniowca zatrudnią dopiero po zakończeniu sezonu - przekonuje "Sky Sports".

PressFocus Na zdjęciu: Frank Lampard

Katastrofalnie w liczbach wygląda powrót Franka Lamparda do Londynu

Tymczasowy szkoleniowiec Chelsea przegrał wszystkie dotychczasowe mecze

Wydaje się jednak, że 44-latek pozostanie trenerem The Blues do końca tej kampanii

Lampard do końca sezonu, a później Pochettino?

Według najnowszych informacji “Sky Sports”, Frank Lampard pozostanie trenerem Chelsea do końca sezonu. 44-letni Anglik tymczasowo objął tę posadę na początku kwietnia, kiedy to pracę na Stamford Bridge stracił Graham Potter.

Powrót Franka Lamparda do Londynu w liczbach wygląda jednak fatalnie – drużyna The Blues pod wodzą legendarnego piłkarza rozegrała pięć spotkań i przegrała wszystkie pięć meczów po drodze odpadając z Ligi Mistrzów.

Władze klubu ze Stamford Bridge zatrudnienie stałego szkoleniowca planują dopiero po zakończeniu trwającej kampanii, a do końca sezonu z zawodnikami Chelsea ma pracować Frank Lampard. Faworytem do objęcia ekipy The Blues jest Mauricio Pochettino.