Enzo Fernandez nie może zaliczyć początków w Chelsea do bardzo udanych, ale Frank Lampard uważa, że młody Argentyńczyk jest przyszłością The Blues. Menedżer wyjaśnił powody trudnego wejścia do nowej drużyny obecnego mistrza świata.

PressFocus Na zdjęciu: Frank Lampard

Lampard pochwalił Fernandeza uważając go za przyszłość Chelsea

Argentyńczyk ma za sobą trudny start w zespole The Blues

Mistrz świata kosztował londyńczyków 130 mln euro

Lampard wspiera Enzo Fernandeza w trudnym momencie

Chelsea wydała około 130 mln euro na transfer Enzo Fernandeza. The Blues nie zamierzali czekać do lata i zdecydowali się na drogi transfer podczas styczniowego okienka. Argentyńczyk, choć miewa dobre momenty, obecnie nie spisuje się na miarę tak ogromnej kwoty.

– Enzo ma niesamowity talent. Dla młodego zawodnika osiągnięcie takiego sukcesu jest czymś niesamowitym. Jednak przyjście do nowego klubu zawsze jest trudnym momentem, potrzeba czasu na adaptację, ale to wyzwanie, które uczyni go lepszym zawodnikiem. On jest przyszłością Chelsea – przyznał Lampard.

W pewnym sensie fakt, że Chelsea nie ma już o co grać w tym sezonie, może działać na korzyść Fernandeza. Oczekiwania co do klubu od dawna nie były niższe, więc być może będzie mógł rozwijać się przez resztę sezonu grając z mniejszą presją, niż gdyby The Blues nadal rywalizowali o trofeum lub miejsca w europejskich pucharach.

