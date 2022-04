Pressfocus Na zdjęciu: Alexandre Lacazette

W ostatnim czasie wiele uwagi w mediach sportowych poświęca się Alexandrowi Lacazette. Francuz może latem opuścić Arsenal, a najbardziej prawdopodobnym kierunkiem wydaje się Olympique Lyon. Głos na temat swojej przyszłości zabrał sam zainteresowany. W wywiadzie dla CANAL+ napastnik opisał także swoje relacje z Pierre-Emerickiem Aubameyangiem.

Lacazette w wywiadzie opowiedział o swojej sytuacji w Arsenalu

Francuz poruszył też kwestię znajomości z Aubamenagiem

Według niego prywatnie piłkarz jest innym człowiekiem niż pokazują to social media

Kreacja medialna może nie służyć Aubameyangowi

Trwający sezon nie jest dla Lacazette’a zbyt udany. Francuz ma problem z regularnością i rzadko strzela gole z gry. W obecnej kampanii ma na koncie tylko sześć trafień, co wzbudza niezadowolenie kibiców Arsenalu, którzy oczekują od niego dużo więcej.

W wywiadzie dla CANAL+ Lacazette opowiedział o swojej aktualnej sytuacji w klubie. Poruszył także wątek Pierre’a-Emericka Aubameyanga. Jak przyznaje, z początku nie miał zbyt dobrego zdania o Gabończyku.

– Zupełnie inaczej go oceniałem, zanim przeniósł się do Arsenalu, nie lubiłem go – zaczął Francuz.

– Będąc szczerym, nie kumpluję się z Aubameyangiem, którego znacie z Instagrama. Jestem za to kumplem Pierre’a-Emericka. Ludzie nie znają go prywatnie, znają jedynie Aubameyanga – stwierdził zaskakująco napastnik.

Gabończyk od czasu transferu do FC Barcelony wyraźnie odżył piłkarsko. W barwach nowej drużyny strzelił już 10 bramek i zanotował jedną asystę. W nieco innym położeniu jest Lacazette, który ma problemy z odnalezieniem formy i zastanawia się nad odejściem z Arsenalu.

– Jestem teraz w trakcie rozmów z wieloma klubami. Jestem otwarty na każdy ruch – stwierdził 30-latek. Zdementował jednak plotki łączące go z powrotem do Lyonu.

– Nigdy nie kontaktowałem się z Lyonem odkąd odszedłem. Staram się odwiedzać klub raz, czy dwa razy w roku, żeby zobaczyć się ze sztabem medycznym. Jesteśmy dosyć blisko. Lyon wie, że jestem wolny. Zna moją sytuację – zakończył.

Zobacz też: Pogba w Man City? Mino Raiola już działa

Musisz mieć przynajmniej 18 lat, żeby korzystać z tej strony.

Prosimy graj odpowiedzialnie! Hazard może uzależniać.