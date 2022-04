Pogba w Man City? Mino Raiola już działa

PressFocus Na zdjęciu: Paul Pogba

Światowe media obiega informacja, że Mino Raiola miał zaoferować usługi Paula Pogby Manchesterowi City. Francuzowi latem wygasa kontrakt z Manchesterem United, a jego przyszłość jest na razie niejasna.

Przyszłość Paula Pogby nadal jest zagadką

Francuzowi latem wygasa kontrakt z Manchesterem United

Agent pomocnika miał zaproponować jego usługi Manchesterowi City

Przenosiny Pogby na Etihad Stadium mało realne

Temat przyszłości Paula Pogby często powraca w ostatnim czasie ze względu na jego wygasający kontrakt. Na razie sam zawodnik nie wyklucza żadnej opcji. O jego pozostaniu na Old Trafford mówi się równie dużo, co o ewentualnym odejściu. Czerwone Diabły próbowały zatrzymać Francuza oferując mu nowy kontrakt, jednak pomocnik nie zdecydował się na parafrazowanie umowy. Pogba, zdaniem mediów, jest otwarty na każdą opcję, a o przyszłości ma zdecydować po zakończeniu sezonu.

Według prasy agent piłkarza Mino Raiola miał skontaktować się z władzami Manchesteru City proponując The Citizens usługi swojego klienta. Być może jest to odpowiedź na słabnące zainteresowanie Pogbą Realu Madryt oraz Paris Saint-Germain, a także doniesienia łączące The Citizens z Erlingiem Haalandem.

Ciężko jednak wierzyć w sukces tego transferu. Nieoficjalnie mówi się, że Pep Guardiola nie jest zwolennikiem Pogby, który nie pasuje do jego stylu, a także Hiszpanowi nie odpowiada charakter gracza. Ponadto Francuz musiałby zgodzić się na obniżkę pensji, aby trafić do lokalnego rywala, co wydaje się, że to już na samym początku spekulacji wyklucza taki ruch.

Istnieje także możliwość powrotu Pogby do Juventusu, gdzie spędził swoje najlepsze lata seniorskiej kariery. Według raportów Francuz czeka na telefon z Włoch w sprawie kontraktu, jednak jak dotąd Stara Dama nie wykonała w tej sprawie żadnego ruchu. Włoski klub zdaje sobie sprawę, że woli pomocnika, ale na razie nie reaguje.

