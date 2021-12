Pressfocus Na zdjęciu: Ben Chilwell

Kontuzjowany Ben Chilwell nie zagra już w sezonie 2021/2022. Chelsea rozważa różnych kandydatów, którzy mogą zastąpić Anglika.

Sztab medyczny Chelsea nie miał dobrych wieści dla Thomasa Tuchela

Wyłączony z gry do końca sezonu jest Ben Chilwell

Londyński klub szuka piłkarza, który byłby w stanie zastąpić Anglika

Duży kłopot dla Chelsea

23 listopada tego roku był fatalnym dniem dla Ben Chilwella. Anglik wyszedł w podstawowym składzie na mecz Chelsea – Juventus (4:0). Boisko opuścił w 71. minucie z kontuzją. 25-latek doznał uszkodzenia więzadła krzyżowego przedniego.

Początkowo defensor The Blues miał pauzować przez sześć tygodni. Sztab medyczny Chelsea liczył, że Chilwell nie będzie musiał poddać się operacji. Anglik wrócił nawet do lekkich treningów. W miniony poniedziałek otrzymał jednak skierowanie na operację, której piłkarz się podda.

Chilwell nie zagra już w sezonie 2021/2022. To spore osłabienie dla Chelsea, ponieważ 25-latek był pewnym punktem defensywy. Anglik zdążył rozegrać 12 meczów. Strzelił w nich trzy gole oraz zaliczył jedną asystę. The Blues rozpoczęli już poszukiwania jego zastępcy, ponieważ Thomas Tuchel ma do dyspozycji tylko jednego lewego obrońcę/wahadłowego. Marcos Alonso to za mało.

Chelsea rozważa kilka opcji. Jedną z nich jest skrócenie wypożyczenia któregoś ze swoich piłkarzy. Przedwcześnie Olympique Lyon mógłby opuścić Emerson. Na Stamford Bridge rozważany jest także wypożyczony do Coventry Ian Maatsen.

Niewykluczone, że szeregi londyńczyków na zasadzie definitywnego lub tymczasowego transferu zasili Lucas Digne. Francuz nie dogaduje się najlepiej z Rafą Benitezem, który preferuje stawiać w Evertonie na innego gracza. Przez Chelsea monitorowany jest także Sergino Dest. Amerykanin nie znajduje się w planach Barcelony.

