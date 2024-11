Sędzia obraził Jurgena Kloppa i Liverpool. Poważne konsekwencje

PA Images / Alamy Na zdjęciu: David Coote i Jurgen Klopp

Skandaliczne zachowanie sędziego Premier League

PGMOL potwierdziło zawieszenie sędziego Premier League, Davida Coote po wycieku nagrania, na którym 42-latek obraża byłego trenera Liverpoolu, Jurgena Kloppa. Nagranie, które pojawiło się w poniedziałek na platformie X, pokazuje arbitra w rozmowie z nieznanym mężczyzną, w której wyraża pogardę wobec niemieckiego szkoleniowca.

Oglądaj skróty meczów Premier League

– Liverpool jest g**”em, a Klopp to c**a – miał stwierdzić Coote. W reakcji na wyciek sędzia został zawieszony do czasu zakończenia pełnego dochodzenia. Organ zarządzający sędziami Premier League zaznaczył, że nie będzie komentować sprawy do czasu wyjaśnienia sytuacji.

Arbiter na nagraniu wspomniał również o incydencie, kiedy Klopp rzekomo “strzelił mu prosto w twarz” podczas meczu z Burnley, twierdząc, że nie zamierza rozmawiać z osobami, które uważa za aroganckie. PGMOL ponadto nie wyklucza, że film może być fałszywy. Wciąż trwa dochodzenie, które ma wyjaśnić autentyczność materiału oraz podjąć odpowiednie kroki w tej sprawie.

42-letni Coote sędziował ostatni mecz Liverpoolu z Aston Villą (2:0) w sobotę. Jest jednym z najbardziej doświadczonych arbitrów Premier League i sędziuje mecze w najwyższej klasie rozgrywkowej od 2018 roku.